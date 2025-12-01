  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

استمرار افتخارآفرینی ورزشکار مرکزی؛ صالح اباذری نایب‌قهرمان جهان شد

اراک- صالح اباذری فرزند برومند استان مرکزی در مسابقات کاراته قهرمانی جهان 2025 در قاهره مصر،‌ نائب قهرمان جهان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره مصر با درخشش نماینده شایسته کشورمان همراه بود و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی جهان را کسب کند.

در دیدار پایانی این رقابت‌ها، اباذری در یک مبارزه حساس و نزدیک با نتیجه ۲–۲ و با رأی داوران برابر متئو آوینزینی از ایتالیا مغلوب شد و به مدال نقره جهان دست یافت.

اباذری طی سال‌های گذشته در تمام مسابقاتی که حضور داشته، موفق به کسب مدال شده و همواره از چهره‌های افتخارآفرین کاراته ایران در عرصه‌های بین‌المللی بوده است

