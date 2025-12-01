اسکندری: تعظیم و تدبر قرآن اولین حق این کتاب الهی بر گردن انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخشهای معارف قرآن، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه و بخش بینالملل ویژه طلاب و دانشجویان بینالمللی جامعةالمصطفی (ص) العالمیه صبح دوشنبه در استان قم آغاز شد.
عباس اسکندری مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم در این مراسم ضمن خیرمقدم به شرکتکنندگان و میهمانان، با اشاره به تقارن این رویداد با ایام بزرگداشت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهادت ایشان را تسلیت و ولادت باکرامت این بانوی بزرگوار را تبریک گفت.
وی گفت: در طول سالهای گذشته، مسابقات معارفی قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه در سطح ملی برگزار شده و سال گذشته نیز با مشارکت بینالمللی همراه بود و طی دو سال اخیر هدف برگزاری مسابقات معارفی به شکل بینالمللی دنبال میشد، اما به دلیل تنشهای منطقهای و برخی محدودیتها این امر محقق نشد، اما از سال گذشته و در این دوره با همکاری جامعةالمصطفی (ص) شاهد حضور طلاب و دانشجویان بینالمللی هستیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم افزود: انتخاب قم به عنوان مرکز برگزاری این مسابقات انتخابی منطقی و مناسب است، زیرا این شهر مملو از ظرفیتهای علمی و معارفی حوزه و جامعةالمصطفی (ص) است که میتواند به انتقال آموزههای وحیانی به جهان یاری رساند.
وی با اشاره به مشارکت بیش از ۴۰ هزار نفر در این دوره از مسابقات بیان کرد: در نهایت ۱۰۰ نفر از شرکتکنندگان به مرحله نهایی راه پیدا کردند تا در رقابتی فشرده تواناییهای خود را به نمایش بگذارند.
اسکندری تاکید کرد: قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه حقوقی بر گردن جامعه دارند که باید به روح آیات و روایات توجه شود تا بتوانیم این حقوق را به درستی ادا کنیم و اولین حق قرآن بر گردن انسان ایمان، تعظیم و تکریم آن است و تعظیم قرآن باید با میزان ایمان ما تناسب داشته باشد تا بتوان کلام وحی را به عنوان الگویی برای زندگی قرار داد.
وی افزود: دومین حق قرآن تلاوت و قرائت آن است و تدبر، تأمل و تذکر نسبت به مفاهیم آن سومین حق بر انسان است و قرآن نباید تنها در قفسههای خانه محفوظ بماند بلکه باید بخشی از زندگی روزمره و فعالیتهای عملی ما باشد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم یادآور شد: اطاعت و پیروی از قرآن چهارمین حق و تبلیغ و ترویج آن پنجمین حق بر گردن انسان است که هنوز در جامعه به شکل مطلوب تحقق نیافته است.
