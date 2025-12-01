  1. استانها
  2. قم
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

اسکندری: تعظیم و تدبر قرآن اولین حق این کتاب الهی بر گردن انسان است

اسکندری: تعظیم و تدبر قرآن اولین حق این کتاب الهی بر گردن انسان است

قم- مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم گفت: تعظیم و تدبر در قرآن کریم نخستین حقی است که این کتاب الهی بر گردن انسان دارد و باید به آن جامه عمل پوشانده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش‌های معارف قرآن، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و بخش بین‌الملل ویژه طلاب و دانشجویان بین‌المللی جامعة‌المصطفی (ص) العالمیه صبح دوشنبه در استان قم آغاز شد.

عباس اسکندری مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم در این مراسم ضمن خیرمقدم به شرکت‌کنندگان و میهمانان، با اشاره به تقارن این رویداد با ایام بزرگداشت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهادت ایشان را تسلیت و ولادت باکرامت این بانوی بزرگوار را تبریک گفت.

وی گفت: در طول سال‌های گذشته، مسابقات معارفی قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه در سطح ملی برگزار شده و سال گذشته نیز با مشارکت بین‌المللی همراه بود و طی دو سال اخیر هدف برگزاری مسابقات معارفی به شکل بین‌المللی دنبال می‌شد، اما به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و برخی محدودیت‌ها این امر محقق نشد، اما از سال گذشته و در این دوره با همکاری جامعةالمصطفی (ص) شاهد حضور طلاب و دانشجویان بین‌المللی هستیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم افزود: انتخاب قم به عنوان مرکز برگزاری این مسابقات انتخابی منطقی و مناسب است، زیرا این شهر مملو از ظرفیت‌های علمی و معارفی حوزه و جامعةالمصطفی (ص) است که می‌تواند به انتقال آموزه‌های وحیانی به جهان یاری رساند.

وی با اشاره به مشارکت بیش از ۴۰ هزار نفر در این دوره از مسابقات بیان کرد: در نهایت ۱۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان به مرحله نهایی راه پیدا کردند تا در رقابتی فشرده توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند.

اسکندری تاکید کرد: قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه حقوقی بر گردن جامعه دارند که باید به روح آیات و روایات توجه شود تا بتوانیم این حقوق را به درستی ادا کنیم و اولین حق قرآن بر گردن انسان ایمان، تعظیم و تکریم آن است و تعظیم قرآن باید با میزان ایمان ما تناسب داشته باشد تا بتوان کلام وحی را به عنوان الگویی برای زندگی قرار داد.

وی افزود: دومین حق قرآن تلاوت و قرائت آن است و تدبر، تأمل و تذکر نسبت به مفاهیم آن سومین حق بر انسان است و قرآن نباید تنها در قفسه‌های خانه محفوظ بماند بلکه باید بخشی از زندگی روزمره و فعالیت‌های عملی ما باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم یادآور شد: اطاعت و پیروی از قرآن چهارمین حق و تبلیغ و ترویج آن پنجمین حق بر گردن انسان است که هنوز در جامعه به شکل مطلوب تحقق نیافته است.

کد خبر 6674272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها