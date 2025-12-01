تاج: فوتبال مازندران نیازمند تشکیل کنسرسیوم است؛ انتخاب رئیس هیئت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج ظهر دوشنبه در مجمع انتخاب رئیس هیأت فوتبال استان مازندران بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع و تشکیل کنسرسیوم برای توسعه فوتبال مازندران تأکید کرد.

تاج با تبریک به رئیس جدید هیئت فوتبال گفت: با توجه به رأی بالای اعضا، مسئولیت او سنگین‌تر خواهد بود.

وی افزود: استان مازندران با توجه به گستردگی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی وضعیت خوبی دارد، اما در زمینه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذار در فوتبال نیازمند توجه ویژه است.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به نقش مرحوم بهروان در تاریخ فوتبال استان، بر اهمیت توجه به فوتبال ساحلی و ضرورت برنامه‌ریزی مدون برای همه بخش‌های فوتبال تأکید کرد.

حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز انتخاب درزی خلردی را تبریک گفت و یاد بزرگان فوتبال استان، از جمله مرحوم بهروان، را گرامی داشت.

وی افزود: انتظار می‌رود رئیس جدید هیأت فوتبال با همه گروه‌ها، به ویژه پیشکسوتان، تعامل و همکاری داشته باشد و اداره کل ورزش و جوانان استان در کنار هیأت‌های ورزشی برای توسعه فوتبال استان خواهد بود.

در این مجمع، رحیم درزی خلردی با کسب ۳۰ رأی برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیأت فوتبال مازندران انتخاب شد.