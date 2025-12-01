انهدام باند جعل اوراق قضائی برای آزادسازی خودروهای توقیفی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، از دستگیری اعضای یک باند جعل اوراق قضائی خبر داد و گفت: اعضای این باند، اوراق قضائی جعل شده را جهت آزادسازی خودروهای توقیفی، به پارکینگ نگهداری این خودروها ارائه می‌دادند؛ اعضای باند مذکور که با همکاری متولی پارکینگ، این تخلف را مرتکب می‌شدند، به جرایم خود اقرار کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، معاون قضائی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: موجودی پرونده‌های معاونت قضائی قوه قضائیه از دو هزار و ۲۱۸ فقره در آبان سال ۱۴۰۳ به ۴۲ مورد در آبان امسال رسیده است.

معاون قضائی دستگاه قضا با اشاره به بررسی پرونده‌ها در کمیسیون‌های مرکزی عفو و بخشودگی این معاونت طی ۱۲ ماه گذشته، اظهار کرد: در این مدت مجموعاً ۸۰ هزار نفر در کشور مشمول عفو قرار گرفتند.

گفتنی است؛ در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، مشاور عالی رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی، دادستان انتظامی قضات، رحیمی، وزیر دادگستری، صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه، خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دستگاه قضا و همچنین یارم‌پور، رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه، نکات و مطالب حقوقی و قضائی مدنظر خود را مطرح کردند.