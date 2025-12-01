  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

عملیات ویژه پلیس در فشافویه؛ ۱۶ متهم درگیری خیابانی بازداشت شدند +فیلم

عملیات ویژه پلیس در فشافویه؛ ۱۶ متهم درگیری خیابانی بازداشت شدند +فیلم

پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب با شناسایی عوامل اصلی درگیری‌های اخیر حسن‌آباد فشافویه، طی دو مرحله عملیات ۱۶ متهم را بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب در پی وقوع درگیری دسته‌جمعی و اخلال در امنیت عمومی توسط دو گروه در منطقه حسن‌آباد فشافویه شهرستان ری، پرونده این حادثه در دستور کار ویژه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

با پی‌گیری‌های فنی و اطلاعاتی و پس از شناسایی متهمان، جمع‌آوری شکایات مردمی و مستندات مربوطه (از جمله فیلم‌های منتشرشده در فضای مجازی)، با دستور قضائی، عملیات دستگیری آغاز شد.

در مرحله نخست، در تاریخ پنجم آذرماه سال جاری، ۱۳ نفر از متهمان این پرونده دستگیر و یک نفر از آنان به ضرب گلوله مجروح و زمین‌گیر شد.

در ادامه و با تعقیب اطلاعاتی، محل اختفای ۳ تن دیگر از عوامل اصلی این پرونده در شهرستان بهارستان شناسایی شد. این افراد با مشاهده حضور مأموران و با قصد مقابله، در یک عملیات غافلگیرانه هدف گلوله قرار گرفته و هر سه نفر از ناحیه پا مجروح و زمین‌گیر شدند.

از متهمان این پرونده، مقادیر قابل توجهی سلاح سرد و نیز ۲ قبضه سلاح گرم شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

کد خبر 6674557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها