عملیات ویژه پلیس در فشافویه؛ ۱۶ متهم درگیری خیابانی بازداشت شدند +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب در پی وقوع درگیری دسته‌جمعی و اخلال در امنیت عمومی توسط دو گروه در منطقه حسن‌آباد فشافویه شهرستان ری، پرونده این حادثه در دستور کار ویژه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

با پی‌گیری‌های فنی و اطلاعاتی و پس از شناسایی متهمان، جمع‌آوری شکایات مردمی و مستندات مربوطه (از جمله فیلم‌های منتشرشده در فضای مجازی)، با دستور قضائی، عملیات دستگیری آغاز شد.

در مرحله نخست، در تاریخ پنجم آذرماه سال جاری، ۱۳ نفر از متهمان این پرونده دستگیر و یک نفر از آنان به ضرب گلوله مجروح و زمین‌گیر شد.

در ادامه و با تعقیب اطلاعاتی، محل اختفای ۳ تن دیگر از عوامل اصلی این پرونده در شهرستان بهارستان شناسایی شد. این افراد با مشاهده حضور مأموران و با قصد مقابله، در یک عملیات غافلگیرانه هدف گلوله قرار گرفته و هر سه نفر از ناحیه پا مجروح و زمین‌گیر شدند.

از متهمان این پرونده، مقادیر قابل توجهی سلاح سرد و نیز ۲ قبضه سلاح گرم شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شده است.