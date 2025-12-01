به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این نشست با مدیران و مربیان کانون هرمزگان با اشاره به تنوع زبانی و مذهبی استان هرمزگان اظهار کرد: زبانی که در استان هرمزگان رایج است و مذاهب مختلف نشان میدهد عملکرد ما نباید محدود به منطقه باشد بلکه باید جهانی فکر کنیم و برنامهریزی بلندمدت داشته باشیم. دیوارهای ذهنی ما اغلب بالاتر از واقعیتهای خارجی هستند؛ بنابراین باید بزرگ فکر کنیم و بزرگ عمل کنیم تا موفقیت ممکن شود.
وی با اشاره به تجربه مربیان استان در جزیرهها ادامه داد: کاری که شما در جزایر انجام دادید در ابتدا بسیار دشوار و پیچیده به نظر میرسید. اما همت و همکاری شما باعث شد این کار نه تنها در استان بلکه در کل کشور شناخته شود و حتی میتواند به عنوان الگویی بینالمللی دیده شود. شما با تجربه، پختگی و نجابت خاص خود، قادر هستید اتفاقهای فرهنگی بزرگ و اثرگذار ایجاد کنید.
فلاح افزود: مهمترین نکته، ایجاد گفتوگوی سازنده میان مربیان است. اگر بتوانیم پردههای بین خود را برداریم و گفتوگوی همدلانه و پیشبرنده داشته باشیم، میتوانیم چارچوبهای جدیدی برای فعالیتهای فرهنگی ایجاد کنیم و در عرصههای دشوار موفق عمل کنیم. ظرفیتهای مردمی و خانوادهها نیز میتوانند به شکلگیری این موفقیتها کمک کنند. همچنین ارتقای زیرساختهای فناوری و توانمندسازی مربیان در حوزه IT برای حل مشکلات و بهبود کیفیت فعالیتها ضروری است.
او در پایان تأکید کرد: کمبود نیروی انسانی نباید ما را متوقف کند. همدلی، همسویی و استفاده از ظرفیتهای موجود کلید عبور از چالشهاست و عنایت خدا شامل حال کسانی میشود که با عشق و صداقت کار میکنند.
نظر شما