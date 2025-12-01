علی‌حسین صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نگران‌کننده راه‌های کوهستانی این شهرستان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات سمیرم تعدد مسیرهای پرشیب، کوهستانی و حادثه‌خیز است که در رخدادهای طبیعی نظیر سیل و زلزله دچار ریزش و انسداد می‌شوند و رفت‌وآمد مردم، گردشگران و نیروهای امدادی را مختل می‌کنند.

وی افزود: محور ارتباطی شهرستان به بخش پادنا و روستاهای گردشگری خفر، خینه و دیلی از جمله مسیرهای بسیار خطرناک است که بارها مشکلات آن از سوی مردم، شوراها و مسئولان محلی به استان گزارش شده است. این محور با کوچک‌ترین بارش شدید یا زمین‌لرزه ریزش کرده و عملاً امکان امدادرسانی به روستاهای بالادست را ناممکن می‌کند.

سخنگوی شورای اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه قول‌های اولیه برای اصلاح این مسیر تاکنون عملیاتی نشده گفت: با پیگیری‌های نماینده مردم و فرماندار، جلساتی برای رفع خطر تشکیل شده اما علی‌رغم وعده‌های مسئولان استانی، این محور همچنان با وضعیت سابق محل تردد ساکنان و گردشگران است و هر لحظه احتمال وقوع حادثه جدی وجود دارد.

صمیمی ادامه داد: در جریان بازدید معاون استاندار از روستای گردشگری خفر، پیشنهاد احداث محور جدیدی از مسیر خفر به دیلی و سپس شهر کمه مطرح شد؛ پیشنهادی که هم از سوی مدیران محلی و هم معاون استاندار با استقبال و وعده تخصیص اعتبار برای مطالعات اولیه همراه بود اما با گذشت چندین ماه هنوز هیچ اقدام مشخصی در این‌باره انجام نشده است.

وی احداث این جاده جدید را اقدامی حیاتی برای توسعه منطقه دانست و اظهار کرد: با اجرای این طرح، تردد به روستای خفر که از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری سمیرم است تسهیل می‌شود و شهر کمه نیز از طریق روستای دیلی به بخش پادنا متصل خواهد شد؛ این موضوع علاوه بر کوتاه شدن مسیر، باعث خروج منطقه از بن‌بست فعلی می‌شود و تحرک اقتصادی و گردشگری را به‌طور محسوس افزایش می‌دهد.

نماینده سمیرم در شورای اسلامی استان اصفهان با اشاره به اهمیت امنیت راه‌ها گفت: از استاندار محترم و سایر مسئولان اجرایی استان درخواست داریم موضوع ایمن‌سازی و احداث راه جدید را با جدیت و در اسرع وقت پیگیری کنند. مردم منطقه، فعالان گردشگری و ساکنان روستاهای پادنا سال‌هاست منتظر اقدام عملی هستند و ادامه این وضعیت می‌تواند تبعات جانی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.