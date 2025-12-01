پسکوف درباره دیدار پوتین با بشار اسد چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ا لعربیه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه از پاسخ به سؤالی درباره دیدار بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خودداری کرد.

پسکوف در پاسخ به این سؤال که آیا کرملین می‌تواند اطلاعاتی درباره اقامت رئیس جمهور سابق سوریه در روسیه ارائه کند و اینکه آیا در این مدت بشار اسد با پوتین دیدار داشته است گفت: نه. ما نمی‌توانیم هیچگونه اطلاعاتی در خصوص این موضوع به اشتراک بگذاریم.

در اکتبر گذشته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو تنها به دلایل انسان دوستانه به بشار اسد و خانواده‌اش پناه داده است.

لاوروف به خبرنگاران گفت که بشار اسد بنا به دلایل انسانی پیش ماست. در آنجا تهدیداتی برای کشتن او و خانواده‌اش وجود داشت. به دلایل کاملاً انسانی از اسد و خانواده‌اش محافظت کردیم.