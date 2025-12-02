آنفلوآنزا همچنان ویروس غالب پاییز و زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، آذرخش آذران، دکترای ویروس‌شناسی گفت: در پاییز و زمستان موارد ابتلاء به ویروس‌های تنفسی از جمله آنفلوانزا، سرماخوردگی‌های ویروسی، کووید –۱۹ و همچنین اسهال و استفراغ ناشی از روتاویروس و نوروویروس خصوصاً در کودکان افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه آنفلوانزا مهم‌ترین ویروس در گردش این فصل است افزود: عفونت گوش، سینوزیت، برونشیت حاد، آسم و تشدید آلرژی‌ها نیز در این روزها شایع‌تر می‌شوند.

آذران درباره تفاوت سرماخوردگی و آنفلوانزا توضیح داد: آغاز ناگهانی تب، لرز و سردرد شدید در ناحیه پیشانی از ویژگی‌های بارز آنفلوانزا است، در حالی که سرماخوردگی و کووید –۱۹ با روندی تدریجی و علائمی مانند بی‌حوصلگی و بی‌اشتهایی شروع می‌شوند.

وی افزود: راه‌های انتقال این ویروس‌ها مشابه است و از طریق سرفه، عطسه و دست‌های آلوده رخ می‌دهد. افراد مبتلا به آنفلوانزا و کووید –۱۹ از ۲۴ ساعت قبل از بروز علائم قادر به انتقال ویروس هستند و انتقال‌پذیری آنفلوانزا به‌طور معمول تا ۵ تا ۷ روز پس از شروع علائم ادامه دارد.

این عضو هیأت علمی درباره وضعیت واکسن‌ها گفت: سه واکسن اینفلوواک تترا، واکسی‌گریپ فرانسوی و فلوگارد ایرانی در کشور موجود است. واکسن‌های وارداتی برای سنین بالای ۶ ماه (در صورت نداشتن آلرژی به تخم‌مرغ) قابل استفاده هستند و واکسن ایرانی تنها برای افراد بالای ۱۸ سال مجاز است. همچنین در کودکان زیر ۹ سال که برای نخستین بار واکسن دریافت می‌کنند، تزریق باید در دو نوبت با فاصله ۲۸ روز انجام شود.

وی تأکید کرد: بهترین زمان تزریق واکسن شهریورماه است؛ اما تزریق در آذر نیز همچنان مؤثر خواهد بود. شست‌وشوی ۲۰ ثانیه‌ای دست‌ها، ضدعفونی سطوح، استفاده از ماسک در فضاهای بسته و پرهیز از تماس با افراد بیمار از مهم‌ترین روش‌های کنترل بیماری هستند.

وی درباره درمان عفونت‌های تنفسی اظهار کرد: استراحت، مصرف مایعات گرم، استفاده از عسل، لیمو و زنجبیل، غذای سبک و ویتامین C و زینک از توصیه‌های اولیه درمانی هستند. داروهای ضدویروس تنها باید با نظر پزشک مصرف شوند و آنتی‌بیوتیک فقط در صورت وجود عفونت باکتریایی کاربرد دارد. این ویروس‌شناس همچنین گفت: علائمی همچون تب مداوم، تنگی نفس، سرفه خلط‌دار، افت فشار و افزایش ضربان قلب نیازمند مراجعه فوری به پزشک هستند.

وی خاطر نشان کرد: واکسن آنفلوانزا باید با اولویت برای افراد پرخطر شامل سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، مبتلایان به دیابت، افراد با BMI بالای ۴۰، بیماران قلبی–ریوی، افراد دارای نقص ایمنی و کسانی که از داروهای تضعیف‌کننده سیستم ایمنی استفاده می‌کنند، تخصیص داده شود.