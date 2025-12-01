به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قنبرزاده شامگاه دوشنبه در کارگروه آرد و نان شهرستان با اشاره به اجرای طرح تأمین موتور برق برای واحدهای خبازی گفت: در پی مصوبات کارگروه آرد و نان استان و با تأکید استاندار مازندران و فرماندار مرکز استان، ساری به‌عنوان نخستین شهرستان مجری این طرح انتخاب شده است.

وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با بانک سپه، ۱۸۴ سهمیه تسهیلات بانکی برای نانوایی‌های شهرستان تعریف شده است که تاکنون ۲۲ واحد موفق به دریافت تسهیلات و تأمین موتور برق شده‌اند.

وی گفت: همچنین ۱۰ دستگاه موتور برق طی مراسمی رسمی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط به‌صورت نمادین در اختیار خبازان منتخب قرار گرفت.

قنبرزاده اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، تضمین تداوم فعالیت واحدهای نانوایی در همه شرایط و کاهش آسیب‌پذیری شبکه تولید و توزیع نان در زمان ناپایداری انرژی است.

معاون فرماندار ساری افزود: با تکمیل روند پرداخت تسهیلات به سایر نانوایی‌ها، انتظار می‌رود ساری به الگوی اجرای این برنامه در سطح استان تبدیل شود و روند پیشبرد طرح با دقت و سرعت ادامه یابد.