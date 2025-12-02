  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

پلمب نانوایی متخلف در قزوین

پلمب نانوایی متخلف در قزوین

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از پلمب یک واحد نانوایی و برخورد قانونی با نانوای کم‌فروش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن‌پور اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات مکرر یک نانوایی، گشت مشترکی با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و بازرسان جهاد کشاورزی به محل اعزام شد. در این بازدید، تخلفات مربوط به عدم رعایت مقررات صنفی و کم‌فروشی محرز و پرونده‌ای در شعبه چهار تعزیرات حکومتی تشکیل شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به شواهد و مستندات موجود، ضمن صدور مجازات نقدی برای متخلف، دستور پلمب واحد صنفی را صادر کرد که این حکم بلافاصله به اجرا درآمد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین با تأکید بر اینکه حفظ حقوق مردم خط قرمز این مجموعه است، گفت: با هرگونه تخلف در حوزه کالاهای اساسی به‌ویژه آرد و نان، طبق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

حسن‌پور همچنین با اشاره به وظایف نظارتی اتحادیه‌ها بیان کرد: رؤسای اتحادیه‌ها باید در وهله نخست پاسخگوی عملکرد واحدهای زیرمجموعه خود باشند و تعزیرات اجازه نخواهد داد بازار جولانگاه افراد سودجو و قانون‌گریز شود.

گفتنی است شهروندان می‌توانند گزارش تخلفات صنفی را از طریق سامانه tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به اداره تعزیرات حکومتی مراجعه کنند.

کد خبر 6675641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زینب IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      برخی نانواها کم فروشی دارند و جریمه بشوند خیلی ناچیز هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها