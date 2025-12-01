به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز دوشنبه در همایش بزرگداشت آیتالله قاضی خرمآبادی، اظهار داشت: آیتالله قاضی از سال ۱۳۳۰ در جوانی روزنامه «صدای لرستان» را منتشر کرد، مؤسسه فاطمیه و دبیرستان علوی را بنیان گذاشت، کارخانه برق ایجاد کرد و وکیل امام خمینی (ره) شد.
تشریح ویژگیهای شخصیتی آیتالله قاضی خرمآبادی
وی افزود: این روحانی کمنظیر در پیوند میان مرجعیت، مردم و جریان مبارزه نقشآفرینی میکرد، هم در میدان مبارزه حضور داشت و هم پشتیبان تبعیدیها، زندانیان و خانوادههای آنها بود.
نماینده ولیفقیه در لرستان، تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب، آیتالله قاضی نظارت دقیق بر کمیتههای انقلاب اسلامی داشت و مسائل مالی و اداری آنها را شخصاً حمایت میکرد.
حجتالاسلام شاهرخی، تصریح کرد: محور فعالیتهای فرهنگی و انقلابی استان لرستان با دعوت از شخصیتهای برجسته حوزه و حمایت آیتالله قاضی شکل گرفت و این مسیر باوجود سختیها و مخالفتها، هیچگاه او را از خدمت بازنداشت.
وی با اشاره به نقش او در تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب و تبدیل آن به دانشگاه قم، گفت: تجارب گسترده این عالم پرکار نشان میدهد ظرفیت و توانمندی او فراتر از محدوده یک استان بود.
نماینده ولیفقیه در لرستان، سادهزیستی، بیمیلی به مظاهر دنیوی، دقت در بیتالمال، سخاوت، آیندهنگری و شهرتگریزی را از برجستهترین ویژگیهای آیتالله قاضی دانست.
«آیتالله قاضی» شخصیتی جامع و الگو برای جامعه روحانیت و مردم بود
حجتالاسلام شاهرخی، تأکید کرد: این روحانی خدمتگزار، باوجود برخورداری مالی، هیچگاه از امکانات دانشگاه قم بهره شخصی نبرد و حتی از حضور در مراسم رسمی تجلیل نیز پرهیز میکرد.
وی افزود: آیتالله قاضی، شخصیتی جامع و الگو برای جامعه روحانیت و مردم بود که هر یک از خصوصیات او درسآموز و راهنمای نسل امروز و آینده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان، اظهار کرد: خدمات این شخصیت وارسته در عرصههای دینی، فرهنگی، اجتماعی و سازندگی ماندگار و الهامبخش است و یاد و راه او باید زنده نگه داشته شود.
حجتالاسلام شاهرخی از حضور اساتید، فعالان فرهنگی و سیاسی و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و همچنین جامعه روحانیت لرستان و استانهای دیگر قدردانی کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: مسیر این شخصیت خدمتگزار و ایثارگر، همواره الگوی عملی برای مردم و روحانیت باشد و راه او پر رهرو بماند.
