۳۰۰۰ اثر تاریخی در مازندران شناسایی شده است

به گز ارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی گفت: مازندران به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری و کشاورزی کشور شناخته می‌شود و از جنگل تا دریا ظرفیت‌های طبیعی فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳ هزار اثر میراثی در استان شناسایی شده است، افزود: حدود ۸۰۰ اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند و این نشان‌دهنده غنای تاریخی مازندران است.

ایزدی درباره وضعیت صنایع‌دستی استان گفت: از میان ۲۵۰ رشته صنایع‌دستی کشور، ۱۵۰ رشته در مازندران فعال است و بیش از ۱۵ رشته بومی و اصالت‌دار در این استان رواج دارد.

وی همچنین به موفقیت هنرمندان مازنی در کسب مهرهای اصالت ملی و بین‌المللی اشاره کرد و ثبت جهانی روستای کندلوس را از افتخارات اخیر استان دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران درباره بازگرداندن ابنیه تاریخی به چرخه مدیریت گفت: با پیگیری‌های انجام شده، کاخ اجابیت پس از ۴۰ سال از نهاد ریاست جمهوری به وزارت میراث‌فرهنگی واگذار شده و تا پایان سال افتتاح خواهد شد.

وی همچنین درباره کاخ صفی‌آباد بهشهر توضیح داد: این بنا بر اساس تفاهم‌نامه با وزارت اطلاعات در حال مرمت است و پس از تکمیل، به‌عنوان موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی در اختیار گردشگران و شهروندان قرار می‌گیرد.

ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساخت‌های گردشگری اشاره کرد و گفت: نخستین کشتی تفریحی بخش خصوصی به آب‌های استان وارد شده و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین اعلام کرد: در ایام دهه فجر، ۳۲ پروژه گردشگری شامل ۱۲ واحد بوم‌گردی، سه کارگاه بزرگ صنایع‌دستی و چند مجتمع اقامتی و پذیرایی افتتاح می‌شود.