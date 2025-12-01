دریافت 3 MB
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲

پیغام احساسی قالیباف خطاب به همسرش

پیغام احساسی قالیباف خطاب به همسرش

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به نزدیک شدن روز زن از همسرش بابت همراهی و زحماتش قدردانی کرد.

