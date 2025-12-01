دریافت 3 MB کد خبر 6674919 https://mehrnews.com/x39L4R ۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲ کد خبر 6674919 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲ پیغام احساسی قالیباف خطاب به همسرش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به نزدیک شدن روز زن از همسرش بابت همراهی و زحماتش قدردانی کرد. کپی شد مطالب مرتبط قالیباف: زن تنها مطالبهگر حقوق خود نیست،بلکه معمار تمدن و تربیت است قالیباف: اگر کشوری پیشرفته میخواهیم باید زن آگاهانه کنشگری کند قالیباف: رژیم صهیونیستی و آمریکا با پیشرفت کشورهای اسلامی مخالفند قالیباف: برنامه هفتم مسئله محور است برچسبها محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز زن دفاع مقدس (جنگ تحمیلی)
