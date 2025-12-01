به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در دومین همایش خانواده، آینده و پیوندهای پایدار، اظهار کرد: در ابتدای سخن، یاد بانوانی را که دوشادوش همسران سردار یا دانشمند خود در نبرد ۱۲ روزه مقابل تجاوز جنایتکاران ایستادهاند و هزینه دادهاند، گرامی میدارم. همچنین یاد زنان بسیاری را که در خانه و خانواده خود همراه با کودکانشان یا جلوی روی آنها قربانی تروریسم دولتی اسرائیل شدهاند، پاس میدارم.
حضرت امام بود که زن ایرانی را باور کرد
وی ادامه داد: درود خود را نثار رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام میکنم که ایشان در برابر رژیمی که پنجرههای ابتذال را بر روی زن ایرانی باز کرده بود، درهای انقلاب را به روی زن ایرانی گشود. او بود که زن ایرانی را باور کرد و از بازیچه مصرفگرایی شدن به کنشگر تعیینکننده میدان بودن دعوت کرد.
اگر کشوری پیشرفته میخواهیم باید زن آگاهانه کنشگری کند
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعد از امام نیز این صراط مستقیم را از شاگرد و جانشین او آموختهایم که اگر کشوری رشد یافته و پیشرفته میخواهیم، باید خانواده به عنوان محور جامعه و زن به عنوان محور خانواده آگاهانه و آزادانه کنشگری کند، بدون آنکه حقوق انسانی خود را از دست بدهد، بدون آنکه کرامت زنانه خود را هزینه کند و بدون آنکه ناچار شود یکی را انتخاب و دیگری را فدا کند. اگر چنین شد، یعنی ما از شاخصههای حکمرانی اسلامی فاصله داریم.
قالیباف ادامه داد: به لطف انقلاب اسلامی، زن ایرانی به عنوان معمار تمدن و محور تربیت، توانسته است کلان روایتهای شرقی و غربی را در هم بشکند. به رغم تمام محدودیتها، او ثابت کرده که میتوان هم کانون خانه و خانهدار بود و هم در بطن جامعه نقشآفرینی کلیدی داشت، بدون اینکه جنبههای انسانیاش فرسوده شود یا خصوصیات زنانهاش در عرصه عمومی به کالا و خدمات تبدیل گردد.
وی ادامه داد: برخلاف تبلیغات منفی، حضور تعیینکننده زنان در عرصههای سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری، محصول مستقیم نگاه بخشنده و تعالیدهنده انقلاب اسلامی است. ما ارزش زن را بر پایه زیست خانوادگی و اثرگذاری اجتماعی و تمدنی بازتعریف کردهایم.
رئیس مجلس گفت: در حالی که غرب شعار برابری جنسیتی سر داد، این کار به قیمت سست کردن بنیانهای خانواده انجام شد و امروز اندیشمندان دلسوز غرب به پیامدهای ویرانگر افول نهاد خانواده در جوامع خود معترضاند. رویکرد ما در حکمرانی عبور از مفهوم فریبنده برابری جنسیتی و رسیدن به عدالت جنسیتی است.
دشمنان این مردم، ایران ما را نازیستنی میخواهند
وی افزود: در این راستا، نقش و جایگاه ویژه زن متناسب با منزلت و مزیت او تعریف میشود. دشمنان این مردم، ایران ما را نازیستنی میخواهند، اما زن ایرانی به عنوان مظهر زندگی، همچون سدی استوار در برابر آنها ایستاده است.
قالیباف تأکید کرد: زن ایرانی در برابر جنگ سخت زانو نمیزند و خانواده و جامعه خود را به مقاومت دعوت میکند. او جان خود را فدای کشور میکند زیرا میداند ایران قوی و پیشرفته نیازمند هوش زنانه است. از خانهداری تا میدانداری، امروز کنش زنانه به عنوان یکی از بنیادیترین مؤلفههای تابآوری ملی شناخته میشود.
باید آماده تغییر نگرش در برخی قلمروها باشیم
وی بیان کرد: اگر خود را نیازمند تداوم رویکرد انقلابی میبینیم، باید آماده تغییر نگرش در برخی قلمروها باشیم. زن و امر زنانه نباید به عنوان یک مسئله دیده شوند، بلکه باید به عنوان یک فرصت راهبردی برای حل بحرانهای نهاد خانواده و چالشهای اجتماعی بزرگتر مورد توجه قرار گیرند.
برنامه هفتم، «خانوادهپایه» طراحی شده است
وی با بیان اینکه نگاه ما گذشته نگر نیست و رو به آینده است، گفت: ما کلید کار را در خانواده دیدهایم. برای همین برنامه هفتم، «خانوادهپایه» طراحی شده است.
رئیس مجلس بیان کرد: در مدت اجرای برنامه هفتم باید به جایی برسیم که خانواده نه تنها یک واحد اجتماعی، بلکه زیرساخت هر طرح حکمرانی باشد.
قالیباف ادامه داد: اگر طرح کلی پیشرفت کشور خانوادهپایه نباشد، نمیتوانیم با وصلهپینه آن را به ریل برگردانیم. بدون خانواده نه تنها به هیچکدام از اهداف نمیرسیم، بلکه از ریل نیز خارج میشویم. این حرف تعارف نیست، بلکه یک شاخص است.
قالیباف متذکر شد: همان طور که پیروزی انقلاب اسلامی وامدار حضور هوشمندانه بانوان بود، امروز نیز پویایی این حرکت عظیم در گرو تداوم نقشآفرینی مؤثر زنان است.
وی ادامه داد: در این چارچوب، تربیت نسل آینده ایران و بازآفرینی ارزشهای اجتماعی متناسب با این دوره زمانی، هدفی راهبردی است که در بستر خانواده و با ظرفیت وجودی همسران و مادران قابلیت تحقق دارد.
وی در ادامه، گفت: دستاوردی که انقلاب اسلامی به آن میبالد، همین زیستبومی است که در آن فضای کنشگری برای نقش بیبدیل و انحصاری مادری فراهم شده است. در واقع، مادری در این رویکرد قله پیشرفت است، نه تله توسعه.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معتقدیم این جایگاه فراتر از یک نقش سنتی، یک عاملیت راهبردی در نظام اجتماعی است که با مدیریت کانون عاطفی و تربیتی جامعه، ضامن حرکت درست کشور است. کلید چشمانداز ایران آینده، در دست دختران و بانوان است.
قالیباف بیان کرد: در سطح عمیقتر، اراده ما بر این است که خانوادهمحوری بهعنوان مبنای راهبردی در فرآیند تغییر و تدوین مقررات نهادینه شود.
وی افزود: هر قانون، آئیننامه یا سیاست عمومی باید از منظر اثرگذاری بر خانواده ارزیابی و در نقشه برنامه هفتم جایابی شود تا ساختار حقوقی و سیاسی کشور حامی واقعی این سلول بنیادین باشد.
حضور زنان در مسئولیتهای عمومی یک ضرورت دوطرفه است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور زنان در مسئولیتهای عمومی یک ضرورت دوطرفه است، گفت: هم زنان برای ایفای نقش اجتماعی حق دارند و هم جامعه به ظرافت، دقت و تعهد آنان در مدیریت نیازمند است؛ پس هر مانعی که عاملیت زنان و تنوع زنانه را نادیده بگیرد، باید با تدبیر حکمرانی برطرف شود.
قالیباف در ادامه، گفت: نظام سیاستگذاری کشور باید با حساسیت از هرگونه دوگانهسازی کاذب و تقابلگرایانه میان رسالت مادری و کنشگری پرهیز کند. هنر حکمرانی اسلامی - ایرانی و انقلابی، ایجاد بستری برای همنشینی و همافزایی این دو نقش است؛ نه جداانگاری یا جداسازی آنها از هم.
بالاترین سرمایه اجتماعی در وضعیت کنونی امروز ما، سهم خانواده است
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رمز پیروزی ما در گردنههای سخت پیشرو، چسبندگی هر چه بیشتر و نه واگرایی است. مطالعات و تحقیقات اجتماعی تأیید میکنند که بالاترین سرمایه اجتماعی در وضعیت کنونی امروز ما، سهم خانواده است. هر چیزی که خانواده را تضعیف کند، باعث ایران ضعیف میشود.
وی تاکید کرد: نظام حکمرانی ما برای تحقق هدف ایران قوی، باید همه جا کنار زن ایرانی بایستد و ساختارهای اداری و اجتماعی را به نفع آنها تنظیم کند.
رئیس مجلس گفت: بازنگری در قوانین کار، توسعه دورکاری و ایجاد مهدکودکهای سازمانی لطف به زنان نیست، بلکه وظیفه حاکمیت برای کاهش تعارض عملی میان نقشهای زنان است تا زنان کنشگر، مجبور به ترک صحنه رشد و خدمت نباشند.
قالیباف در ادامه، گفت: یکی از دستاوردهای ما، تدوین احکام پیشنهادی و تحقیقاتی دقیق در حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت ذیل برنامه هفتم است. نگاه برنامه هفتم، گذر از کلیگویی به سمت احکام سنجشپذیر و قابل اجرا برای دستگاههاست.
الزام امروز حکمرانی، عبور از کلیگویی و شعاردهی، به ساخت واقعی میدان زنانه است
وی تاکید کرد: بحث درباره نهاد خانواده نباید در حصار ادبیات شعاری یا قفسه تحقیقات انتزاعی باقی ماند. الزام امروز حکمرانی، عبور از کلیگویی و شعاردهی، به ساخت واقعی میدان زنانه است به این معنا که خانواده باید به عامل عینی و متغیر اصلی در معادلات پیشرفت کشور تبدیل شود.
قالیباف افزود: ما نیازمند ارائه الگوهای متنوع و ملموس هستیم که در همه سطوح زیست اجتماعی قابلیت پیادهسازی داشته باشد.
وی متذکر شد: اگر نگاهی به کارنامه زن ایرانی در یک دهه اخیر داشته باشیم، آنقدر ستارههای درخشان در عرصههای علمی، ورزشی، هنری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دیده میشود که راه پیشروی زنان این سرزمین را مثل روز روشن میکند.
قالیباف تصریح کرد: اگر سازوکارهای حکمرانی اجتماعی به گونهای طراحی شود که پیشرفت علمی یا شغلی زنان منوط به انکار هویت زنانه یا تن دادن به زیست مردواره باشد، در آزمون حکمرانی شکست خوردهایم.
وی ادامه داد: همچنین اگر زنان را در دالان قوانین کهنه و سختگیرانه مادری رها و خسته کنیم، پایه خانواده در حکمرانی را از دست دادهایم.
قالیباف تأکید کرد: رسالت حکمرانی ایجاب میکند که شرایط زیست عمومی بهگونهای طراحی شود که کانون خانواده از هم نپاشد و فرد را در میانه تنشها بالا بکشد.
وی اظهار کرد: ناتوانی در حل معیشت خانواده و به خطر افتادن کیان خانواده به دلیل ناکارآمدی مدیریتی، بار وجدانی و آخرتی سنگینی بر دوش کارگزاران و نمایندگان حکمرانی اسلامی میگذارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: الگویی که در آن خانواده به مثابه یک واحد مصرفکننده تعریف میشود، دیگر پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: باید به سمت الگویی برویم که در آن خانواده به عنوان بازیگری کلیدی در میدان تولید سرمایه اجتماعی و حتی اقتصادی ایفای نقش کند؛ در این نگاه، خانواده نه فقط محل سکونت بلکه پایگاهی برای تولید ارزش افزوده، صنایع خلاق و کارآفرینی خانگی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این ظرفیت اگر مبتنی بر مدلهای بومی شده و متکی بر مهارتهای زنان توسعه یابد، میتواند یکی از ستونهای اقتصاد مقاوم ملی در دهه پیشرو باشد.
موفقترین الگوهای بنگاهداری بر پایه انسجام نهاد خانواده شکل گرفتهاند
قالیباف اظهار کرد: بررسی روندهای جهانی نشان میدهد موفقترین الگوهای بنگاهداری بر پایه انسجام نهاد خانواده شکل گرفتهاند. باید این باور سیاستی را در کشور نهادینه کنیم که یکی از راههای برونرفت از چالشهای معیشتی، بازگشت به الگوی اصیل مشارکت خانوادگی در رونق اقتصادی است، به این معنا که خانواده همزمان موتور تولید ثروت و فضیلت باشد.
وی ادامه داد: اگر به چنین نگاهی در حکمرانی باور داشته باشیم، معافیتهای مالیاتی را متناسب با مزیتهای تولید خانگی تنظیم خواهیم کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مشوق خانوادهگرایی فقط وام ازدواج و فرزندآوری نیست، بلکه فراهم کردن زمینه برای حفظ قدرت خرید خانوار و میدان دادن به خانواده برای مشارکت در تولید ملی است.
قالیباف گفت: از نظر اجتماعی، حکمرانی خانوادهمحور به معنای انفعال نیست، بلکه به معنای اعتماد به خانواده است. نمیشود مدعی حکمرانی خانوادهپایه باشیم، اما به نقشآفرینی آن تن ندهیم یا مداخلهای مخرب داشته باشیم.
رئیس مجلس گفت: دولت باید با ابزارهای حکمرانی، نیازهای کاذب و هجمههای سبک زندگی غربی را مهار کرده و مطالبات واقعی خانوادهها در حوزه نیازهای اساسی، فراغت و تربیت به درستی پاسخ دهد که قهرمان این میدان خود خانواده است.
قالیباف اظهار کرد: اگر کارویژه خانواده را تربیت انسانها بدانیم، باید محیط عینی و ذهنی جامعه را طوری فراهم کنیم که زنان دچار اختلال و تعارض نقشهای خود نشوند. اگر جامعهای از درون سالم و متعادل میخواهیم، باید به فکر کنار زدن موانع بیرونی خانوادهمحوری باشیم. اگر زن را محور خانواده میدانیم، باید همه تصمیمات و اقدامات حکمرانی با عاملیت زنان سازگار باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیچ نهاد آموزشی یا رسانهای نمیتواند جایگزین کارکرد خانواده در انتقال بین نسلی ارزشها شود.
وی ادامه داد: اگر زنجیره انتقال مفاهیم اخلاقی، دینی و ملی در خانواده قطع شود، با گسست نسلی مواجه خواهیم بود و ترمیم آن برای حکمرانی هزینههای گزافی خواهد داشت.
وی توضیح داد: در گسستهای فرهنگی پیش آمده، راه حل اساسی تکیه حکمرانی بر ویژگی ترمیمگری خانواده است.
نظام حکمرانی نقش سیاستگذار و تسهیلگر را برعهده دارد نه متصدی و مداخلهگر
وی با اشاره به اینکه نظام حکمرانی نقش سیاستگذار و تسهیلگر را برعهده دارد نه متصدی و مداخلهگر را، گفت: این بازمهندسی نقشها، بستر تحقق حکمرانی نوین اجتماعی به ویژه در عصر تنهایی دیجیتال و فرسایش روابط انسانی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توان خانواده با محوریت زن نهتنها منشأ تربیت و اخلاق، بلکه منشأ تابآوری و امیدبخشی در جامعه است. ایران قدرتمند ۱۴۱۴ از درون خانوادههای توانمند ساخته خواهد شد.
قالیباف گفت: دینباوری و دینداری ما چراغ راه عقلانیتمان در این مسیر است. دینباوری و دینداری ما که چراغ راه عقلانیت ماست، درس بزرگی است که از دختر نبی مکرم اسلام آموختهایم. سلام ما به پیشگاه صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (س) که خانوادهاش الگویی الهامبخش و آیندهساز برای همه بشریت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همه باید دست به دست هم دهیم و موضوع خانواده را اساس حکمرانیمان در کشور بدانیم، این اقدام هم ما را به آن مسیرها و ظرفیتهای اقتصادی و هم معنوی خواهد رساند و از همه مهمتر، ثمره همه ما، فرزندانمان و نسل آینده هستند.
نظر شما