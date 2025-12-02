به گزارش خبرنگار مهر، در جریان نشست سید محسن موسوی‌زاده با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، موضوعات مرتبط با تقویت حضور مجموعه میراث در شهرستان‌های خوزستان و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات این دیدار، وزیر میراث فرهنگی دستور ارتقای جایگاه شهرستان کارون از سطح نمایندگی به «اداره شهرستان» را صادر کرد. همچنین مقرر شد شهرستان‌های باوی و حمیدیه نیز دارای اداره مستقل میراث فرهنگی شوند تا سطح خدمات‌رسانی و پیگیری امور میراثی در این مناطق بهبود یابد.

در بخش دیگری از این جلسه، مقرر شد چند روستا از چهار شهرستان اهواز، کارون، باوی و حمیدیه به وزارت میراث فرهنگی معرفی شوند تا پس از ارزیابی، به‌عنوان روستاهای هدف بوم‌گردی انتخاب شده و اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و تبدیل آنها به قطب‌های گردشگری تخصیص یابد.

همچنین وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد که برنامه‌ریزی و راهبری تورهای بوم‌گردی به مقصد خوزستان در دستور کار قرار خواهد گرفت تا ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه گردشگری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

از دیگر مباحث مطرح‌شده، حمایت از پروژه احیای ساختمان تاریخی «کوشک حمیدیه» بود؛ بنایی ارزشمند که با تکمیل روند مرمت و احیا می‌تواند به یکی از جاذبه‌های شاخص فرهنگی و گردشگری شهرستان تبدیل شود. همچنین موزه مرکزی اهواز از مباحث جلسه بود که مورد تاکید موسوی زاده و وزیر قرار گرفت.

به گفته وزیر میراث فرهنگی، خوزستان یکی از استان‌های دارای پتانسیل عظیم در حوزه گردشگری است و توسعه زیرساخت‌های بوم‌گردی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه ایفا کند.