  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

نمایشگاه جهاد عشایر عرب در خوزستان برپا می شود

نمایشگاه جهاد عشایر عرب در خوزستان برپا می شود

اهواز - نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از هماهنگی برای برپایی نمایشگاه جهاد عشایر عرب، همزمان با جشنواره چندرسانه ای میراث فرهنگی در خوزستان خبر داد.

سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار خود با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی اواخر دی‌ماه به میزبانی استان خوزستان برگزار خواهد شد و در این رویداد، ۴۰۰ نفر از چهره‌های شاخص فرهنگی کشور حضور خواهند داشت.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شد در جلسه‌ای با مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره در اهواز انجام شود.

وی اظهار کرد: همچنین هماهنگی‌هایی صورت گرفته تا در کنار جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی، نمایشگاه «جهاد عشایر عرب» نیز برپا شود.

موسوی‌زاده تصریح کرد: کمک به ساخت موزه جهاد عشایر عرب و ثبت ملی این واقعه در تقویم از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود که مورد استقبال وزیر میراث فرهنگی قرار گرفت و قول مساعد برای اجرای آن‌ها داده شد.

کد خبر 6715371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها