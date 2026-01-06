نمایشگاه جهاد عشایر عرب در خوزستان برپا می شود

سید محسن موسویزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار خود با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراث فرهنگی اواخر دیماه به میزبانی استان خوزستان برگزار خواهد شد و در این رویداد، ۴۰۰ نفر از چهرههای شاخص فرهنگی کشور حضور خواهند داشت.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شد در جلسهای با مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان، برنامهریزیهای لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این جشنواره در اهواز انجام شود.
وی اظهار کرد: همچنین هماهنگیهایی صورت گرفته تا در کنار جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی، نمایشگاه «جهاد عشایر عرب» نیز برپا شود.
موسویزاده تصریح کرد: کمک به ساخت موزه جهاد عشایر عرب و ثبت ملی این واقعه در تقویم از دیگر موضوعات مطرحشده در این دیدار بود که مورد استقبال وزیر میراث فرهنگی قرار گرفت و قول مساعد برای اجرای آنها داده شد.
