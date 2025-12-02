بانوی تهرانی طلاهایش را برای ساخت مدرسه در سیستان و بلوچستان اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مشترک صبح سه شنبه با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان، نماینده مجمع خیرین مدرسهساز و خانم زهره تراز فرهنگی نیکاندیش و مهمان از تهران، اقدامی اثرگذار و ماندگار در حوزه توسعه فضاهای آموزشی رقم خورد.
زهره تراز که با باور به نقش آموزش در ساخت آینده کشور به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود، در این نشست با اهدای طلاهای شخصی خود به ارزش حدود یک میلیارد تومان، اعلام کرد که میخواهد نقشی مؤثر در توسعه آموزش استان داشته باشد.
وی با پذیرش تأمین هزینه کامل پروژه تعهد ساخت یک مدرسه سهکلاسه با زیربنای ۱۳۲ مترمربع در شهر بِنْجار را به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا (س) به عهده گرفت.
تراز درباره تصمیم خود گفت: با خودم فکر کردم چیزی که میماند اثر خیر است چند وقت پیش با نام حضرت فاطمه زهرا (س) مشورتی دلی کردم و تصمیم گرفتم اگر کاری انجام میدهم باید ماندگار باشد که وقتی فهمیدم مدرسهای با این نام مبارک در حال ساخت است طلاهایم را تقدیم کردم تا قدم کوچکی برای آینده بچهها برداشته باشم.
این بانوی خیر همچنین از مردم نیکاندیش درخواست کرد به اندازه توان خود در مدرسهسازی مشارکت کنند و افزود: دنیا ناپایداره اما آینده این بچهها پایدار میماند و هر قدمی که هر کس برداره در نهایت ایران را بهتر میسازه.
نظر شما