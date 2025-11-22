به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور مسئولان محلی، فرهنگیان و اهالی روستای صدیق‌زهی دبیرستان هفت‌کلاسه «رایحه» به‌صورت رسمی افتتاح و آماده بهره‌برداری شد.

میثم لکزایی در این مراسم گفت: دبیرستان هفت‌کلاسه «رایحه» با زیربنای ۴۸۵ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۶.۵ میلیارد تومان با مشارکت بنیاد نیکوکاری رایحه در روستای صدیق‌زهی بخش پلان چابهار افتتاح شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با اعلام این خبر بیان کرد: این فضای آموزشی با زیربنای ۴۸۵ مترمربع شامل هفت کلاس درس، آزمایشگاه و فضاهای آموزشی استاندارد است که با اعتباری بیش از شش و نیم میلیارد تومان و با همت بنیاد نیکوکاری رایحه احداث شده است.

وی بهره‌برداری از این پروژه را نمونه‌ای روشن از اثرگذاری مشارکت خیرین در توسعه توسعه آموزش در مناطق کم‌برخوردار توصیف کرد، و افزود: افتتاح دبیرستان رایحه در روستای صدیق‌زهی تنها ساخت یک ساختمان نیست بلکه ساختن آینده‌ای روشن برای دختران این منطقه است که با بهره‌برداری از این مدرسه ۱۸۰ دانش‌آموز از فضایی استاندارد، ایمن و مجهز برخوردار می‌شوند.

لکزایی با اشاره به نقش مهم خیرین افزود: مشارکت ارزشمند بنیاد نیکوکاری رایحه نشان داد که همراهی مردم و خیرین می‌تواند محروم‌ترین نقاط استان را به فرصت‌های آموزشی تبدیل کند و ما قدردان این اقدام انسان‌دوستانه هستیم و تلاش می‌کنیم این مسیر را در سایر بخش‌ها نیز ادامه دهیم.