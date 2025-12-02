دریافت 25 MB کد خبر 6675175 https://mehrnews.com/x39Lb5 ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۴ کد خبر 6675175 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۴ زاکانی: جنگ را همه از تهران دور میدیدند تیزر گفتگوی برنامه ماجرای جنگ با علیرضا زاکانی شهردار تهران را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط نامگذاری ایستگاه «مریم مقدس» مدال افتخاری برای شورای ششم ۵۵۰۰ خانه آسیب دیده جنگ را ترمیم کردیم زاکانی: فکر نمیکردیم تهران خط مقدم جنگ بشود توسعه مترو تهران تا ۵۰۰ کیلومتر در پنج سال قدردانی خسروپناه از رویکرد فرهنگی و هویتساز شهرداری تهران افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس (س) برچسبها علیرضا زاکانی علیرضا زاکانی شهردار تهران جنگ 12 روزه
نظر شما