به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی، با قدردانی از رویکرد حکمت‌بنیان و مدیریت فرهنگی شهردار تهران، مجموعه فعالیت‌های اخیر شهرداری در حوزه هویت‌سازی، احیای مناسک اجتماعی، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و صیانت از حافظه تاریخی پایتخت را الگویی موفق از حکمرانی شهری مبتنی بر عقلانیت انقلابی توصیف کرد.

متن پیام حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی (دام عزه)

شهردار محترم و انقلابی کلان‌شهر تهران

با سلام و تحیات وافره؛

شهر در هندسه معرفتی و منظومه تمدنی انقلاب اسلامی، نه صرفاً یک سازه مهندسی و کالبدی بی‌جان، بلکه متنی زنده، پویا و بستر تحقق حیات طیبه است که صورت و سیرت آن در درهم‌تنیدگی میان کالبد شهری و روح فرهنگی معنا می‌یابد. رصد دقیق و پایش مستمر زیست‌بوم فرهنگی پایتخت در دوران تصدی جنابعالی، دلالت بر یک چرخش گفتمانی مبارک و گذار از پارادایم سازمان خدماتی به تراز نهاد اجتماعی و تربیتی دارد؛ رویکردی که ذیل راهبرد کلان حکمرانی حکمت‌بنیان، شهر را به مثابه یک مدرسه بزرگ اجتماعی بازتعریف نموده است.

آنچه امروز در ساحت فرهنگی ام‌القرای جهان اسلام مشهود است، مهندسی هوشمندانه نشاط اجتماعی و تلفیق ظریف مناسک دینی با هویت ملی است. اهتمام به بازآفرینی شعائر الهی در مقیاس میلیونی، که در رویداد جریان‌ساز و بی‌بدیل مهمانی ده کیلومتری غدیر و اجتماعات عظیم آئینی همچون جاماندگان اربعین و جشن‌های میدان محور تجلی یافته، الگویی نوین از فناوری اجتماعی و هیئت تراز انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

از سوی دیگر، توجه به نشانه‌شناسی شهری و احیای حافظه تاریخی ملت در جنگ شناختی، اقدامی درخور تحسین است. نصب نمادهای عزت‌آفرینی همچون مجسمه پیروزی بر والرین که روایتگر اقتدار تمدنی ایران در برابر استکبار است، در کنار دیوارنگاره‌های پرمفهوم با مضامین مقاومت و فلسطین و نیز بازپیرایی و هویت‌بخشی به خانه‌موزه‌ها و اماکن میراثی، گواهی بر فهم عمیق مدیریت شهری از لزوم صیانت از میراث ملموس و ناملموس این مرز و بوم است.

در عرصه توسعه زیرساخت‌های دانشی و فراغتی، پویایی و غنی‌سازی محتوایی مجموعه‌های راهبردی نظیر باغ کتاب تهران و احیای ظرفیت فرهنگسراها و پردیس‌های تئاتر، فضایی امن و حکمت‌آموز را برای تعمیق سبد فرهنگی خانواده‌ها فراهم آورده است. مضاف بر این، پیوند زدن نهاد مسجد و مدرسه در قالب طرح‌های تربیتی همچون «طرح آرمان»، نشان از درایت مدیریت شهری در کادرسازی برای آینده انقلاب دارد.

همچنین کنشگری فعال در عرصه رسانه و سینما در مؤسسات تابعه در تولید آثار سینمایی دغدغه‌مند و آسیب‌شناسانه نظیر فیلم «بی‌بدن» و توجه به ذائقه نوجوانان در حمایت از تولید پویانمایی‌های سینمایی، نشانگر درک صحیح از الزامات جنگ نرم و تلاش برای دستیابی به عدالت رسانه‌ای است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه فرماندهی فرهنگ کشور، این منظومه اقدامات را که برآیندی از عقلانیت انقلابی و مدیریت جهادی است، ارج نهاده و رجاء واثق دارد که استمرار این مسیر، با مستندسازی تجربیات و نظریه‌پردازی این الگوی مدیریتی، تهران را به افق الگوی جهان اسلام نزدیک‌تر خواهد ساخت.

دوام توفیقات جنابعالی و همکاران خدوم‌تان را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) و تحت زعامت داهیانه مقام عظمای ولایت، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.