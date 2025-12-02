۷ شهر خوزستان امروز در وضعیت قرمز آلودگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا صبح امروز در شهرهای سوسنگرد ۱۶۹، اهواز ۱۶۶، هویزه ۱۶۲، کوتعبدالله ۱۵۹، بندر ماهشهر ۱۵۲ و در شهرهای ملاثانی و شوشتر ۱۵۱ واحد ثبت شد که نشاندهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروههای سنی است.
طی همین مدت شاخص در هوای شهرهای آغاجاری ۱۴۹، بهبهان ۱۴۴، شادگان ۱۳۲، آبادان و خرمشهر ۱۳۰، اندیمشک ۱۲۳، دزفول ۱۰۶ و در شهر باغملک ۱۰۴ واحد بود که بیانگر وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی است.
