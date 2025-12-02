دریافت 5 MB کد خبر 6675214 https://mehrnews.com/x39LbS ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵ کد خبر 6675214 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵ چمران: راه حل آلودگی هوای تهران بحث حمل و نقل عمومی است چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: مهمترین راه حلی که میتواند آلودگی هوای تهران را حل کند بحث حمل و نقل عمومی است. کپی شد مطالب مرتبط هشدار سلیمانپور درباره تهدید سلامت مردم در اثر وارونگی دما تمدید دورکاری ادارات در برخی شهرهای استان تهران؛ مراکز آموزشی مجازی شد برچسبها مهدی چمران شورای شهر تهران شورای شهر آلودگی هوا
