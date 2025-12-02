دریافت 5 MB
کد خبر 6675214
  1. فیلم
  2. جامعه
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

چمران: راه حل آلودگی هوای تهران بحث حمل و نقل عمومی است

چمران: راه حل آلودگی هوای تهران بحث حمل و نقل عمومی است

چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: مهم‌ترین راه حلی که می‌تواند آلودگی هوای تهران را حل کند بحث حمل و نقل عمومی است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید