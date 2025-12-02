هشدار سلیمانپور درباره تهدید سلامت مردم در اثر وارونگی دما

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور، صبح سه شنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به تشدید پیامدهای پدیده وارونگی دما در فصل زمستان اظهار داشت: برودت هوا و وقوع وارونگی، سلامت شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و کارگروه استانی اضطرار شرایط آب و هوایی تصمیمات مؤثری برای کاهش آلایندهها اتخاذ کرده است.
وی با اشاره به برخی گزارشها درباره وقوع آتشسوزیها و حواشی ایجاد شده در نقاط مختلف شهرستان ری، افزود: برای ساماندهی این موضوع، بخشنامهای در ۸ ماده به دستگاههای اجرایی، شهرداران، دهیاران و نهادهای نظارتی ابلاغ شده و مدیریت این موارد باید در اولویت کاری قرار گیرد.
فرماندار ری تاکید کرد: دهیاران، بخشداران و شهرداران موظفاند ضمن آگاهسازی عمومی، در صورت مشاهده تخلف افراد خاطی را به مراجع قضائی معرفی کنند. همچنین فرهنگسازی و اطلاعرسانی به مردم برای جلوگیری از اقدامات آلاینده ضروری است و شهروندان باید نسبت به گزارش موارد مشکوک حساس باشند.
سلیمانپور ادامه داد: دستگاههای اجرایی و نظارتی مکلفاند در کوتاهترین زمان ممکن با عوامل ایجاد آلودگی برخورد کنند تا سلامت مردم حفظ شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط نامساعد جوی کنونی، مشارکت و همراهی مردم اهمیت ویژهای دارد و هر اقدامی که موجب تشدید آلودگی هوا شود باید فوراً متوقف گردد تا شرایط زندگی برای شهروندان قابل تحملتر شود.
