بلاتکلیفی محلات تاریخی منطقه ۱۲ به تهدید ایمنی ساکنان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، در نشست اخیر شورای شهر با انتقاد از وضعیت نابسامان برخی محلات قدیمی تهران از جمله امامزاده یحیی، عودلاجان، سنگلج و دیگر بافت‌هایی که با محدودیت‌های میراثی و ارتفاعی مواجه هستند، تأکید کرد: این شرایط موجب توقف ساخت‌وساز و نوسازی در این مناطق و افزایش نقاط ناایمن شده است.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام شده در این محلات گفت: وقتی به این مناطق مراجعه می‌کنیم، حجم قابل توجهی از خانه‌های تخریب شده و محیط‌های ناایمن را مشاهده می‌کنیم که سال‌ها بلاتکلیف باقی مانده‌اند. این مشکلات تنها محدود به سال‌های اخیر نیست بلکه دهه‌هاست که ادامه دارد و مردم را در وضعیت سختی قرار داده است.

پیر هادی افزود: بنده در تاریخ ۰۵/‏۰۵/‏۱۴۰۴‬ نامه‌ای را بر اساس گزارش‌های سازمان آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران درباره شرایط هشداردهنده این محلات خدمت شهردار تهران ارسال کرده‌ام. بافت فرسوده محله امامزاده یحیی به‌طور ویژه و دیگر محلات مشابه در منطقه ۱۲ نیازمند طرح‌های فوری برای نوسازی و رفع خطر هستند.

وی با بیان اینکه جلساتی با شهردار منطقه ۱۲ برگزار شده و اقدامات آغاز شده اما سرعت کار کند است، اظهار داشت: از آقای چمران به عنوان رئیس شورا تقاضا دارم با توجه به مشکلات جدی مردم این محلات در حوزه امدادرسانی، کیفیت پایین زندگی، نبود دسترسی مناسب به خدمات عمومی و بهداشتی و کمبود فضای سبز، پیگیری عاجل داشته باشند. بسیاری از دیوارها و سقف‌های منازل در این مناطق در حال ریزش است و امنیت جانی ساکنان را تهدید می‌کند.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر همچنین با اشاره به مشکلات اجتماعی ایجادشده در سال‌های گذشته عنوان کرد: در مقطعی اتباع غیرایرانی حضور گسترده‌ای در این محلات داشتند و بخشی از خانه‌ها تبدیل به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی شد که این موضوع چهره بافت را فرسوده‌تر و شرایط سکونت را برای خانواده‌ها دشوارتر کرده است.

پیر هادی در ادامه گفت: دیشب ساعت ۱۱:۳۰ در محله عودلاجان با جمعی از اهالی ساکن بودم که از پدر آقای چمران و حضورش در هیئت‌های محلی یاد می‌کردند. آنان از من خواستند دغدغه‌هایشان را به شورا منتقل کنم و نسبت به خطرات ریزش خانه‌ها و مشکلات زندگی در این بافت، رسیدگی جدی انجام شود.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود شهرداری تهران، منطقه ۱۲ و مجموعه میراث فرهنگی با همکاری یکدیگر راهکاری عاجل برای نوسازی این محلات ارائه دهند. همچنین لازم است رئیس شورا از وزیر میراث فرهنگی بخواهد که پس از سال‌ها رفت‌وبرگشت، تکلیف این بافت‌ها را مشخص کنند تا این مشکلات تاریخی پایان یابد.