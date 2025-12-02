۴۰ هزار کیسه‌ شن مخصوص در منطقه یک جانمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حقبین شهردار منطقه یک تهران گفت: هر ساله از میانه فصل پاییز پیشبینیهای بارش برف انجام میشود بر همین اساس امسال نیز با تشکیل ستاد برفروبی، کیسههای شن مخصوص آماده و در بیش از ۵۰۰ نقطه از منطقه شامل تقاطعها، محلهای پر تردد، پرشیب و … برای خدمات رسانی سریع و مشارکت شهروندان در رفع لغزندگی، جانمایی شد.
وی افزود: پس از هر بارش محلهای دپو مجدد شارژ میشود و منطقه آمادگی دارد تا کیسههای شن را به بالای ۲۵۰ هزار کیسه برساند.
حق بین تصریح کرد: ۲۴ سایت برفروبی در منطقه شامل یک سایت مرکزی، ۱۲ سایت اصلی، و ۱۱ سایت فرعی فعال است که خدمات رسانی و پشتیبانی را در منطقه و نواحی دهگانه بر عهده دارند.
