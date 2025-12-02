اعمال جریمه ۲ میلیارد ریالی برای قاچاقچی سوخت در فردوس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیل زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی شهرستان فردوس با توجه به اطلاعات دریافتی در بازرسی از یک باغ دپوی سوخت قاچاق را کشف کردند.

وی بیان کرد: ماموران پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال کردند.

اسماعیل زاده ادامه داد: این پرونده شامل نگهداری غیر مجاز هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال بود.

رئیس تعزیرات حکومتی فردوس ادامه داد: این پرونده در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان فردوس رسیدگی شد.

وی افزود: با توجه به مدارک در پرونده، این شعبه اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت دو میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.