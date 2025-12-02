یوسفی: فرهنگ صلح و سازش در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین یوسفی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در ادامه هدف از برگزاری این نشست را تاکید بر فرهنگ صلح و سازش، گسترش آن و استفاده از مجازات‌های جایگزین در جامعه عنوان کرد.

وی گفت: امروز اثرگذاری فضای مجازی و رسانه بر افکار عمومی بر هیچکس پوشیده نیست از همین رو قوه قضائیه شهرستان نور بر آن است تا در ترویج فرهنگ صلح و سازش از ظرفیت رسانه بهره جوید.

یوسفی اظهار کرد: برکات صلح و سازش و اثرات آن بر آرامش روانی و رفع ریشه‌ای عداوت و کینه بین افراد باید توسط رسانه برای مردم تبیین و تشریح شود که هنوز نتوانستیم از ظرفیت رسانه و فضای مجازی در این زمینه به خوبی استفاده کنیم و آثار مثبت سازش را تشریح و هزینه‌های گزاف نزاع و درگیری را برای مردم تبیین کنیم

وی افزود: کلید پایان دادن به نزاع و درگیری صلح است و افراد سازشگر آرامش بیشتری دارند و شخص مجرم نیز همیشه خود را مدیون طرف مقابل می‌داند؛ از سوی دیگر درگیری‌ها و نزاع هزینه‌های زیاد و جبران ناپذیری همچون مرگ عزیزی را در پی دارد و سبب خسارتهای مالی و بی ثباتی در امنیت روانی جامعه می‌شود

یوسفی خاطرنشان کرد: آگاهی عمیق، کافی و صحیح راجع به موضوع سازش و بخشش یکی از راه‌های فرهنگ سازی این موضوع مهم بوده و مردم به اندازه کافی پیرامون ارزش صلح در برابر نزاع و محکومیت‌ها و هزینه‌های آن آگاه نیستند و با توجه به ظرفیت‌های بالا رسانه‌ها و دغدغه مندی در شهرستان باید از آن بهره جسته تا اثرگذاری بالاتری داشته باشیم.

دادستان نور گفت: اصحاب رسانه شهرستان نور همگام با دستگاه قضا باید آثار بیشمار فرهنگ‌سازی صلح و سازش را در جامعه نهادینه کنند که این مهم در بستر فضای مجازی با برنامه‌های متعدد و متنوع اجرایی می‌شود

وی افزود: جهت سازش در جامعه، کاهش پرونده‌های محاکم قضائی و حفظ آبرو و اعتبار مردم شهرستان باید جهت دهی و جهت گیری دستگاه قضائی، رسانه‌ها و مردم به سمت و سوی صلح باشد از همین رو از انتشار اخبار غیرموثق، شایعات و بیان موضوعاتی که موجب اختلاف شود جلوگیری کنند تا تنش‌ها کاهش یابد