شکوری:شرکت تجاری متخلف در تایباد به پرداخت ۵۶ میلیارد تومان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شکوری اظهار کرد: اداره کل گمرک شهید ناصری دوغارون به دلیل مغایرت بار یک شرکت تجاری مبنی بر پودر ضایعات پلاستیکی به جای هیدروکربن‌های گرانولی، گزارش این موضوع را برای تعیین تکلیف به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی در گلوگاه مرزی دوغارون ارسال کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی تایباد بیان کرد: این محموله قاچاق شامل ۳۰ هزار کیلوگرم پودر ضایعات پلاستیکی بوده که ارزش آن ۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه جریمه نقدی چنین پرونده‌ای معادل ۱۲ برابر ارزش کالا است، ادامه داد: شعبه ویژه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز دانست و شرکت متخلف را به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۱۲۱ میلیون تومان محکوم کرد.

شکوری بیان کرد: همچنین مدیرعامل شرکت تجاری به عنوان شخص حقیقی به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد که معادل سه برابر ارزش کالا برآورد می‌شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی تایباد اظهار کرد: محموله کالای قاچاق نیز با حکم مرجع حقوقی و نظارتی ضبط و شخص حقیقی از فعالیت به مدت یک سال محروم شد.