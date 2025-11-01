جمشیدی: هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در دوغارون کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جمشیدی اظهار کرد: یک هزار و ۷۴۶ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال کالای قاچاق از ابتدای امسال در گذرگاه بین المللی دوغارون کشف شده است. در این راستا یک هزار و ۴۴ پرونده تخلف برای کالاهای کشف شده توسط تعزیرات حکومتی تایباد تشکیل شده است.

فرماندار تایباد بیان کرد: ۱۰۰ درصد پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز که امسال در شعبه گلوگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوغارون به ثبت رسیده، مختومه شده است.

وی افزود: انواع فرآورده‌های نفتی، گوشی تلفن همراه سرقتی، نوشیدنی‌های گازدار و لوازم یدکی تقلبی از مهمترین اقلامی است که حین ورود و یا خروج از کشور در این گذرگاه رسمی کشف می‌شود.

جمشیدی بیان کرد: شعبه گلوگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرز دوغارون به لحاظ حجم رسیدگی به پرونده‌های این حوزه در خراسان رضوی رتبه نخست را دارد و ۸۰ درصد پرونده‌های تشکیل شده قاچاق کالا در مرز دوغارون مربوط به اتباع افغانستانی است.

فرماندار تایباد با اشاره به اینکه ورود و خروج هرگونه کالای اساسی و ممنوعه به کشور از سمت معبر دوغارون جرم و تخلف به شمار می‌رود، اضافه کرد: هرگونه کالایی که از مسیر توزیع قانونی خود خارج شود در زمره کالاهای قاچاق قرار می‌گیرد و در این راستا با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد شد.

به گفته وی، روزانه افزون بر چهار هزار نفر فعال اقتصادی، راننده ایرانی و افغانستانی در معبر دوغارون رفت و آمد می‌کنند که این مهم پایش و رصد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوغارون را دوچندان کرده است.