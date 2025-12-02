شیخ بلم: انقلاب اسلامی نور استقلال و مقاومت را به جهان تاباند

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالله بلم صبح سه شنبه در یادواره شهید روحانی یونس استادسرایی، میرزا کوچک جنگلی و گرامیداشت ۱۵۲ شهید روحانی و طلبه گیلان در رشت، اظهار کرد: میرزا کوچک جنگلی نماد غیرت ملی و دینی است

فعال جبهه مقاومت افزود: میرزا کوچک جنگلی با اندیشه نفی استبداد داخلی و خارجی، دست بیگانه را از خاک ایران کوتاه کرد و لرزه بر دشمن انداخت.

وی با اشاره به میراث نهضت جنگل، میرزا کوچک جنگلی را پرچمدار گفتمان عزت، کرامت و آزادی خواهی بود بیان کرد و گفت: گفتمان میرزا کوچک جنگلی گفتمانی است که امتداد پیدا کرد تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران.

شیخ بلم با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری، نهضت جنگل را یک واحد مینیاتور نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: مشعل آن توسط روحانیت نسل به نسل منتقل شد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی طلوع دوباره جنگل است، گفت: این انقلاب ندای استقلال، آزادی و کرامت انسانی را در جهان طنین‌انداز کرد و نور استقلال‌طلبی از ایران منتشر شد.

فعال جبهه مقاومت تصریح کرد: این نور ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم را به ملت‌ها آموخت و آنان را بیدار ساخت.

وی با اشاره به نقش مقاومت در جنگ ۱۲ روزه گفت: این جنگ نشان داد چگونه استقلال ملت، وحدت مردم و پیروی از ولایت فقیه روح تازه‌ای به مقاومت بخشید.

شیخ بلم با بیان اینکه جهان امروز به دنبال معنویت است، افزود: الگوی معنویت از ایران برخاسته است و این معنویت و مقاومت برکت دین مبین اسلام، سنت پیامبر اکرم (ص) و خون شهیدان است.

وی ولایت فقیه را امانت و نعمت الهی بیان کرد و گفت: مشکلات وجود دارد، اما ملت غیور ایران در تاریخ نشان داده کسانی که از نظام جدا شدند به کجا رسیدند.

فعال جبهه مقاومت با بیان اینکه امنیت ایران، امنیت جهان است و نظام اسلامی نه تنها ایران بلکه کل جهان را از امنیت برخوردار می‌کند، اظهار کرد: سرمایه عظیم ملت ایران مبارزه با ظلم و ایستادگی در برابر انواع ستم است.

وی افزود: مردم ایران با روحیه‌ای که از فطرت ایرانی برخاسته و با خون شهیدان عمیق‌تر شده است توانستد در برابر زیاده خواهی ها و هر توطئه ای بایستند.

فعال جبهه مقاومت با بیان اینکه میرزا کوچک جنگلی مجاهدی اصیل و روحانی بود که در راه خدا مبارزه کرد، گفت: میرزا کوچک هم روحانی بود و هم انقلابی؛ همین خصلت‌ها او را به الگویی ماندگار برای همه آزادی‌خواهان جهان و برای همه طلاب ایرانی و غیرایرانی بدل ساخت.