میرزا کوچک خان الهام‌ بخش روحیه انقلابی و مقاومت در برابر استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در بیانیهای به مناسبت یازدهم آذر، سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی، بر ضرورت تبیین اندیشههای این سردار نامدار تأکید کرد.
در متن این بیانیه آمده است:
یازدهم آذر، سالگرد شهادت بزرگمردیست که نام پرآوازهاش با ایمان، غیرت و آزادگی در تاریخ این سرزمین بزرگ گره خورده است. سردار جنگل، میرزا کوچکخان جنگلی، روحانی مجاهدی بود که با الهام از آموزههای دین مبین اسلام و تأسی از فرهنگ عاشورا، در برابر سلطهگران و زیادهخواهان ایستاد و جان خود را در مسیر حفاظت از عزت و استقلال ملت ایران فدا نمود. این مبارز نستوه و یارانش با عدالتخواهی، ظلمستیزی و شهادتطلبی، تاریخ پر افتخار گیلان و ایران را به شرافت و مقاومت مزین ساختند.
میرزا کوچکخان جنگلی تحقیر ملت شریف ایران را برنتابید و در روزگاری که کشور از هر سو آماج تهاجم بیگانگان، استبداد داخلی و دخالت قدرتهای شرقی و غربی بود، با شجاعت و غیرتی مثالزدنی قامت برافراشت و برای پاسداری از کرامت مردم مسلمان ایران ایستادگی کرد. مبارزه و استقامت او در دل جنگلهای گیلان، نمونهای از همان روحیه انقلابیگری و آزادیخواهی است که بعدها در انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری مرجع عالیقدر جهان اسلام امام خمینی (رحمت الله علیه) و ولی امر مسلمین امام خامنهای (مد ظله العالی) معنا و استمرار یافت و دست استکبار جهانی را از میهن اسلامی کوتاه کرد.
فرزندان روحانی شهید میرزا کوچک خان جنگلی در طول سالهای انقلاب اسلامی با الگو گرفتن از مکتب استکبارستیزی سردار جنگل، در صحنههای گوناگون از دوران پر التهاب مبارزات انقلابی و هشت سال دفاع مقدس تا مقابله با فتنههای داخلی و دسیسههای خارجی و حمایت از جبهه مقاومت اسلامی در غزه، لبنان، عراق و یمن و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه درخشیدهاند. آنچه جوانان برومند ایران اسلامی را در برابر استکبار جهانی به ویژه شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و رژیم نامشروع و جنایتکار صهیونیستی پیروز و سرافراز نگاه داشت، همان روحیه انقلابی میرزا است؛ توکل به خداوند، ایستادگی در برابر باطل و امید به آیندهای روشن.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان، ضمن بزرگداشت نام و یاد شهدای راه حق و حقیقت، بهویژه شهید روحانی و مجاهد نستوه، میرزا کوچکخان جنگلی و تاکید بر ضرورت تبیین اندیشه سردار جنگل از سوی علما، خطبا، اساتید دانشگاه، محققان، نویسندگان، هنرمندان و فعالان رسانهای برای نسل جوان، از عموم مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان دعوت مینماید تا با شرکت در مراسم و برنامههای متعدد بزرگداشت این شخصیت برجسته، یاد و خاطره رهروان راه حق و آزادی و منادیان استکبارستیزی و مقاومت در برابر ظلم را زنده نگه دارند.
