چمران: اجرای قانون اساسی در حوزه شوراها مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در سیصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی شورای ششم، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای عزیز جنگ تحمیلی دوازده روزه، به‌ویژه رزمندگان و فرماندهان عالی‌رتبه و همچنین شهدای دانشمند هسته‌ای و همچنین نثار درود به ارواح پاک شهدای غزه و فلسطین و لبنان و یمن با یادآوری سالروز شهادت سردار میرزا کوچک خان جنگلی، از این مبارز ملی به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی در برابر استعمارگران و حکومت قاجار یاد کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره این سردار گیلانی، تصریح کرد: میرزا کوچک خان جنگلی، از سرداران و مبارزان برجسته میهن ماست؛ او که علیه استعمارگران و متجاوزان روسی و انگلیسی و همچنین حکومت قاجار آن زمان جنگید، در نهایت جان خود را در این راه تقدیم کرد و نام نیکی از خود به جای گذاشت.

رئیس شورای شهر تهران، میرزا کوچک خان را فرزند رشید خطه گیلان و یکی از شخصیت‌های ماندگار این سرزمین خواند و افزود: مبارزات او درس بزرگی از غیرت، استقلال‌طلبی و دفاع از تمامیت ارضی ایران به نسل‌های بعدی آموخت؛ یاد و آرمان‌های او همچنان الهام‌بخش ما در پاسداری از دستاوردهای انقلاب و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی است.

وی در ادامه سخنان خود در جلسه امروز شورا، ضمن تبریک فرا رسیدن ۱۲ آذر، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تلاش و همت جمعی از علما، فقها و فرهیختگان در سال ۱۳۵۸ تدوین شد، یکی از مترقی‌ترین قانون‌های اساسی در جهان امروز به شمار می‌رود، امیدواریم همه ما بتوانیم به متن و روح این قانون اساسی به‌طور کامل عمل کنیم.

چمران با اشاره به جایگاه ویژه شوراها در قانون اساسی، خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین موارد قانون اساسی، بحث شوراها است که در اصولی چون ماده هفتم و اصول یکصدم تا یکصد و هفتم بر آن تأکید شده است. متأسفانه آنچه باید در این زمینه عملیاتی می‌شد، آنگونه که در قانون اساسی آمده، محقق نشده است.

وی با بیان این مثال که شورای محله به عنوان یکی از مصادیق این کاستی‌ها و عدم توجه در خصوص این اصل است، افزود: ما در قانون اساسی، شورای محله را داریم، اما امروز برای اجرایی کردن آن، با دشواری‌های بسیاری مواجهیم و گاه مجبوریم با نام‌ها و روش‌های دیگری آن را پیش ببریم؛ درحالی که قانون اساسی خود، پایه‌گذار چنین نهادهایی در سراسر کشور بوده است.

رئیس شورای شهر تهران با ابراز امیدواری نسبت به همکاری نهادهای دولتی برای تفکیک و تقویت مدیریت محلی، تصریح کرد: امیدواریم دوستان عزیز در بدنه دولت و سایر مسئولین، با همکاری شوراها، مدیریت محلی را از حکومت کلان کشور تفکیک کرده و اجرای آن را به خوبی محقق سازند. اگر این امر به درستی انجام شود، بسیاری از مشکلات درون‌شهری به خوبی حل خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت فرا رسیدن ۱۲ آذرماه، روز جهانی معلولان، به پرسشی در مورد عملکرد مدیریت شهری برای معلولان با طرح سوال و پاسخی در خصوص این موضوع مهم عنوان کرد که اگر از ما بپرسند که آیا برای معلولان در تهران به‌خوبی کار کرده‌ایم یا نه؟ باید بگویم اگر با نگاه ایده‌آل و آرمانی بسنجیم، خیر؛ اما اگر با گذشته مقایسه کنیم، بله، پیشرفت داشته‌ایم.

چمران تاکید کرد: هر سال رشد و اقداماتی داشته‌ایم، اما این رشد هنوز آن‌چه که ما می‌خواهیم و مورد رضایت ماست، نیست، قطعاً برای کسانی که دارای معلولیت هستند، باید امکانات واقعی و کافی برای زندگی راحت‌شان فراهم شود.

وی با تأکید بر لزوم تلاش برای کاهش آمار معلولیت‌ها از طریق اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه، افزود: نخستین گام این است که در سطح کشور کاری کنیم تا اصولاً معلولیت کمتر ایجاد شود؛ البته همه موارد دست ما نیست، اما بخشی از آن با ارتقای سطح بهداشت، ایمنی و پیشگیری قابل کاهش است.

رئیس شورا، خدمات حمل‌ونقل و تردد معلولان در پایتخت را نمونه‌ای از اقدامات مثبت خواند و گفت: یکی از کارهای خوب انجام‌شده در تهران، ایجاد سرویس حمل‌ونقل ویژه معلولان برای رفتن به مدارس است که فکر نمی‌کنم در شهر دیگری به این شکل و گستردگی اجرا شده باشد.

وی ضمن تأکید بر رفع موانع شهری و تأمین امکانات مناسب برای افراد دارای معلولیت بعنوان یکی از اولویت‌های مهم مدیریت شهری تهران، برای تمام معلولان آرزوی سلامتی کرد.

چمران در ادامه با گرامیداشت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، این روز را که به نام «تکریم مادران و همسران شهدا» نامگذاری شده را پاسداشت و با تجلیل از مقام این بانوی بزرگوار، اظهار داشت: حضرت ام‌البنین (س)، مادر بزرگوار حضرت عباس (ع)، و سه برادر شهید دیگر ایشان بودکه با آن بزرگ‌منشی، فرزندان خود را در رکاب سرور شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تقدیم کرد و نمونه‌ای بی‌نظیر در جهان از مادری شاهد و ایثارگر به نمایش گذاشت.

وی با تأکید بر ارج نهادن به مقام و نام همه مادران معزز شهدا، تصریح کرد: خوب می‌دانیم مادری که فرزندش را از دست می‌دهد، یعنی همه چیز خود را از دست داده و این برای او بسیار سخت است؛ آن مادرانی که نه یک فرزند، بلکه چند فرزند خود را تقدیم راه اسلام و میهن کردند، به راستی جایگاهی والا در جمهوری اسلامی ایران، نزد ملت و پیشگاه پروردگار متعال دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران برای همه آن مادران صبور و ایثارگر آرزوی اجر و پاداش اخروی نمود و گفت: انشاالله همه آنان مأجور و مورد رحمت واسعه الهی قرار گیرند.

وی در فراز دیگر سخنان خود، کسب نخستین مدال طلای جهانی کاراته بانوان ایران توسط خانم آتوساگل‌شاد نژاد را به وی، خانواده و به تمام جامعه ورزشکاران و دوستداران ورزش کشور تبریک گفت و اظهار داشت: کسب نخستین مدال طلای جهانی در این رشته توسط بانوی ایرانی، نشان‌دهنده تلاش، استعداد و عزم والای زنان این مرز و بوم در عرصه‌های بین‌المللی است.

چمران همچنین به برگزاری رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» که با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در منطقه آذربایجان شرقی در حال برگزار ی است اشاره کرد و آن را نشانه اقتدار دفاعی ایران و اراده دیگر کشورهای مستقل در مقابله با تروریسم و مناسبات ظالمانه جهانی توصیف کرد.

وی با محکومیت شدید ادامه کشتار و محاصره ناعادلانه غزه اظهار داشت: متأسفانه جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین ادامه دارد و مردم همچنان در محاصره غذا، دارو و امکانات اولیه هستند. تعداد زیادی از شهدایشان زیر آوارها مدفون هستند و برداشت این آوارها به وسایل خاصی همچون دستگاه بیل مکانیکی و ماشین‌آلات سنگین نیاز دارد که اسرائیل ظالمانه از ورود آنها به غزه جلوگیری می‌کند.

رئیس شورای شهر تهران افزود: این ظلم و ستمی که رژیم صهیونیستی روا می‌دارد، قطعاً و یقیناً با پشتیبانی و همراهی آمریکاست؛ همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، تنفر جهانی که از اسرائیل به وجود آمده، به درستی شامل حامیانش به ویژه آمریکا نیز می‌شود و ما شاهد این واقعیت در عرصه جهانی هستیم.

وی تأکید کرد که ایستادگی ملت ایران در کنار مردم مظلوم فلسطین ادامه خواهد داشت.

چمران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به توصیه‌های اخیر مقام معظم رهبری، بر لزوم وحدت در برابر دشمنان و توکل به خداوند تأکید کرد و در خصوص اختلافات جناحی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند ما ممکن است اختلافات داشته باشیم؛ جناح‌های سیاسی، افراد مختلف، تفکرات مختلف، ولی اینها سبب نمی‌شود که با هم در مقابل دشمن متحد نباشیم.

وی افزود: امروز دشمن همه هّم و توان خود را مصروف می‌کند که جمهوری اسلامی ایران را منکوب کند و از بین ببرد و ما در مقابل چنین دشمن سرسختی قرار گرفته‌ایم. پس در درجه اول می‌بایستی متحد باشیم و این اتحاد بسیار بسیار ارزشمند است.

رئیس شورا سپس به فرمان رهبری برای دعا و تضرع به درگاه الهی اشاره کرد و افزود: ایشان فرمودند برای باران، نزول باران، برای امنیت، عافیت و همه چیز خوب، از خداوند متعال تضرع کرده و طلب کنید؛ ما هم باید با نیت پاک و خالص، از سویدای دل به سوی خداوند دست نیاز دراز کنیم و هر آنچه را که صلاح ماست، از او بخواهیم تا مورد لطف و رحمت الهی قرار بگیریم.

چمران در پایان کاهش آلودگی هوا پس از بارش‌های اخیر را نمونه‌ای از لطف الهی خواند و گفت: می‌بینیم که همین دیشب لطف الهی شامل حال ما شد. چند دانه بارانی که در ایران بارید، چگونه توانست آلودگی فراوان را حداقل به جایگاه مورد قبول برساند؛ ما باید شاکر الطاف الهی باشیم و اگر کفران نعمت نکنیم، قطعاً و یقیناً خداوند رحمتش را بر ما فزونی خواهد بخشید.