۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

۵ ژنراتور قاچاق در اصفهان کشف شد

۵ ژنراتور قاچاق در اصفهان کشف شد

اصفهان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از کشف ۵ دستگاه ژنراتور خارجی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران این پلیس از یک انبار خبرداد.

سرهنگ مهدی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی از نگهداری لوازم الکترونیکی در یکی از انبارهای اطراف شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران ضمن هماهنگی قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۵ دستگاه ژنراتور خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان ارزش دستگاه‌های قاچاق کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

    علی IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مگر دعوا نبود که برق نیست آخی چکار دارید این فقط پارتی نداشته که بدبخت شده

