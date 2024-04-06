۱۲۰ دستگاه موتورسیکلت و دوچرخه قاچاق در اصفهان کشف شد

سرهنگ مهدی سبحانی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین کنترل و سرکشی از انبارها و باربری‌های شهر اصفهان متوجه دپوی تعداد زیادی موتورسیکلت و دوچرخه در یکی از انبارها شدند.

وی افزود: پس از بررسی تخصصی صورت گرفته مشخص شد این انبار در سامانه جامع انبارها ثبت نشده و ورودی و خروجی نیز به مبادی مربوطه اعلام نشده که به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا مشمول جرم قاچاق می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در بازرسی از انبار مذکور تعداد ۵۳ دستگاه موتورسیکلت و ۶۷ دستگاه دوچرخه به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف شد که در این خصوص پرونده تشکیل و موضوع تحت رسیدگی قانونی است.