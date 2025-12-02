سرهنگ علی اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم ترافیکی کلانشهر اصفهان، پارکهای دوبل، توقف در مسیر ورودی پلها، پارک مقابل ورودی منازل و سد معبر در هسته مرکزی شهر است. این رفتارها علاوه بر ایجاد گرههای سنگین ترافیکی، امنیت عبور و مرور را نیز مختل میکند.
وی در ادامه افزود: گشتهای ویژه پلیس راهور با تمرکز در خیابانهای پرتردد و چهارراهها، مراکز خرید و محدودههای پر رفت و آمد معابر دورن شهری، تخلفات ساکن را با قاطعیت ثبت و اعمال قانون میکنند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه ساماندهی توقفهای غیر مجاز نقش مستقیمی در روان سازی ترافیک دارد، خاطر نشان کرد: رعایت مقررات ساده توقف و پارک، تأثیر چشم گیری در کاهش حجم ترافیک و افزایش امنیت در ترددها دارد.
