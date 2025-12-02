محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی نقشههای پیشیابی، پدیده مه یا مه رقیق در ساعات صبحگاهی و شامگاهی بخشهایی از استان را تحت تأثیر قرار میدهد و بیشترین کاهش دید در نواحی جنوبی، ساحلی و جادههای مواصلاتی منتهی به اهواز پیشبینی میشود.
وی افزود: سطح هشدار نارنجی بهمعنای احتمال اختلال در تردد، کندی جریان عبور و مرور، افزایش ریسک تصادفات و محدودیت دید رانندگان است و توصیه میشود رانندگان هنگام حرکت در ساعات مهآلود، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از توقف ناگهانی خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: این شرایط جوی تا اواسط وقت چهارشنبه ادامه دارد و با توجه به افزایش رطوبت شبانه و پایداری نسبی جو، احتمال شکلگیری مه غلیظ نیز در برخی نقاط جنوبی دور از انتظار نیست.
