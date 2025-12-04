مه غلیظ صبحگاهی و کاهش دید در محورهای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، امین قوامی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس تصاویر دوربین‌های نظارتی و گزارش گشت‌های راهداری، محورهای سامان، شمس‌آباد و گردنه شلمزار صبح امروز با مه غلیظ همراه هستند و دید رانندگان در این مسیرها محدود شده است.

وی تصریح کرد: رانندگان و کاربران جاده‌ای باید ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، فاصله طولی مناسب با سایر خودروها را حفظ کرده و هنگام عبور از مناطق مه‌آلود حتماً از چراغ مه‌شکن استفاده کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: گشت‌های راهداری به‌صورت مستمر شرایط جوی و مسیرهای استان را رصد کرده و آماده خدمت‌رسانی به رانندگان هستند.