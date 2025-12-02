۲.۳ میلیون تن کالا از بنادر مازندران ترانزیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید شهرامی نیا افزود: در سال جاری عمده‌ترین بخش کالاهای وارداتی، ذرت دامی، جودامی و انواع روغن بوده است.

رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مازندران همچنین گفت: در این ۸ ماه، بیش از یک هزار و ۳۰۶ هزار تن کالا از مبدأ مازندران به کشورهای اطراف صادر گردید که اکثر آن سیمان، فرآورده‌های لبنی و مصنوعات و محصولات از مواد معدنی بوده است.

شهرامی نیا میزان ترانزیت کالا در طی این مدت را به میزان ۸۷ هزار ۱۰۲ تن عنوان نمود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۸ رشد داشته است.

وی افزود: در مدت یاد شده از میان بنادر استان، بندر امیرآباد فعال‌ترین بندر در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت می‌باشد.