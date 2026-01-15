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۲۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

۲.۹ میلیون تن کالاهای اساسی به مازندران وارد شد

۲.۹ میلیون تن کالاهای اساسی به مازندران وارد شد

ساری - رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تُن کالای اساسی از طریق بنادر استان واردات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید شهرامی نیا افزود: طی مدت مذکور عمده‌ترین بخش کالاهای وارداتی، ذرت دامی، جودامی و انواع روغن بود.

رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مازندران گفت: در این حدود ۱۰ ماه، بیش از یک هزار و ۹۰۰ تُن کالا از مبدأ مازندران به کشورهای اطراف صادر شد که اکثر آن سیمان، فرآورده‌های لبنی و مصنوعات و محصولات از مواد معدنی است.

شهرامی نیا، میزان ترانزیت کالا در طی این مدت را به میزان ۸۷ هزار ۱۰۲ تُن عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۸ رشد داشته است.

وی افزود: در مدت یاد شده از میان بنادر استان، بندر امیرآباد فعالترین بندر در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت است.

کد مطلب 6722177

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