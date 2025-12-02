دریافت 4 MB کد خبر 6675912 https://mehrnews.com/x39Lv7 ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵ کد خبر 6675912 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵ قالیباف: مشکل اصلی زیادهخواهی آمریکا است رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا نمی خواهد مذاکره کند، او می خواهد خواسته اش را تحمیل کند و ما را تسلیم کند. کپی شد مطالب مرتبط قالیباف: بررسی لایحه الزامات بودجه در مجلس از روز یکشنبه آغاز میشود قالیباف: «قانون بانک مرکزی» زمینه اصلاح بانکهای ناتراز را فراهم کرد قالیباف: رزمایش سهند–۲۰۲۵ شرّ تروریستها را هدف گرفته است قالیباف:آسیا میتواند به مرکز ثقل رشد اقتصادی و تحولات جهانی تبدیل شود برچسبها ایالات متحده امریکا قالیباف مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف
