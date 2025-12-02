دریافت 4 MB
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵

قالیباف: مشکل اصلی زیاده‌خواهی آمریکا است

قالیباف: مشکل اصلی زیاده‌خواهی آمریکا است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا نمی خواهد مذاکره کند، او می خواهد خواسته اش را تحمیل کند و ما را تسلیم کند.

