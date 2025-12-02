دریافت 4 MB
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

قالیباف: اروپا در سیاست خارجی در ضعیف ترین زمان خودش است

قالیباف: اروپا در سیاست خارجی در ضعیف ترین زمان خودش است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اروپایی‌ها اراده‌ای از خود نداشتند و تحت حمایت فشار آمریکا اسنپ بک را فعال کردند.

    • IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      پس حمله کنیم عقده های قدیمی را خالی کنیم تنها گزینه ای آنها اتفاق نظر دارند ایران است تازه هم نیست پلیس خوب بازی کرده تاحال والان پلیس بد را بازی میکند که خصلت واقعیش همین هست
    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      حمله بکنیم

