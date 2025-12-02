دریافت 4 MB کد خبر 6675930 https://mehrnews.com/x39Lvv ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹ کد خبر 6675930 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹ قالیباف: اروپا در سیاست خارجی در ضعیف ترین زمان خودش است رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اروپاییها ارادهای از خود نداشتند و تحت حمایت فشار آمریکا اسنپ بک را فعال کردند. کپی شد مطالب مرتبط قالیباف: ملت ایران شایسته تقدیر هستند قالیباف: فیلترینگ به شکل موجود اشتباه است قالیباف: مردم را باید با حقشان آشنا کنیم برچسبها ایالات متحده امریکا قالیباف مجلس شورای اسلامی اروپا محمد باقر قالیباف
