به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم طهماسبی امروز سه‌شنبه در آئین معارفه رئیس بسیج هنرمندان لرستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هنر را یکی از مؤثرترین عرصه‌ها در جامعه دانست و اظهار داشت: هنرمندان دو رسالت خطیر پاسداشت اسلام و دفاع از هویت ملی را دارند.

وی ادامه داد: اگر این قشر حساس راه را درست تشخیص ندهد، جامعه در گذر از پیچ‌های تاریخی و چالش‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

رئیس بسیج هنرمندان لرستان با اشاره به اینکه هنرمندان از نظر کیفیت می‌توانند بسیار اثرگذار باشند، افزود: هنر در همه زمینه‌ها می‌تواند راه‌حل مشکلات فرهنگی باشد. آثار هنرمندان قادرند گره‌های سخت فرهنگی را بگشایند و مسیر پیشرفت جامعه را روشن کنند.

سرهنگ طهماسبی، تأکید کرد: سپاه استان در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی هنرمندان را همواره ارج نهاده بدارد و زمینه رشد و بالندگی آنان را فراهم کرده در این زمینه در بسیج هنرمندان استان می‌توانیم از ظرفیت هنرمندان برای حل مسائل فرهنگی بهره‌مند شویم.

وی گفت: امیدواریم با همکاری و همدلی، در پرتو توجهات ولی‌عصر (عج) و منویات مقام معظم رهبری، بتوانیم سهمی هرچند کوچک در خدمت به انقلاب و اسلام داشته باشیم.