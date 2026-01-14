بسیج هنرمندان در سطح لرستان ۹ کانون فعال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم طهماسبی در نشست صمیمی با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اینکه لرستان سرزمین هنرمندان باصداقت و نجیب است که در دنیا مثال زدنی هستند، افزود: وضعیت هنر در لرستان آمیخته با اصالت بی بدیل است و امروز شاهد هستیم هنرمندان استان در جشنوارههای مختلف افتخارآفرینی میکنند.
سرهنگ طهماسبی با تاکید بر لزوم نگاه ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر حمایت از هنرمندان لرستان گفت: در صورت حمایت از هنرمندان استان، همافزایی خوبی در این استان وجود دارد که فرصت بسیار خوبی برای افتخارآفرینی و تولید آثار ارزشمند در استان است.
وی با اشاره به اینکه بسیج هنرمندان در سطح استان ۹ کانون فعال با بیش از ۴ هزار نیرو در اختیار دارد، افزود: رسالت ما این است که در خدمت هنرمندان باشیم.
سرهنگ طهماسبی با بیان اینکه مدیریت فرصتی درخشان برای خدمترسانی و خدمت به خلق خداست، افزود: اگر مدیری وظیفهشناس باشد، تکلیفمدار و با صداقت باشد بعد از پایان مدیریتش وجهه خوبش در میان همکارانش باقی خواهد ماند.
مسئول بسیج هنرمندان لرستان ضمن تقدیر از فعالیتهای مدیرکل سابق ارشاد استان وی را فردی پرتلاش، باانگیزه، پیشرو در حوزه فرهنگ دانست و برای مدیرکل جدید که از خانوادهای اصیل و هنرمند است آرزوی توفیق کرد.
