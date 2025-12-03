به گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی مسابقات ورزشی هفت خوان مادرانه از سوی کمیته زنان و خانواده هیئت ورزشهای همگانی استان خراسان جنوبی برگزار شد.
مرحله استانی مسابقات ورزشی هفتخوان مادرانه ویژه مادران دارای فرزند ۱ تا ۳ سال، با حضور ۱۲ نفر از مادران از شهرهای بیرجند، طبس، قاینات و درمیان در سالن شهید بصیری پور بیرجند برگزار شد.
مادرانی که در مرحله شهرستانی مقامهای اول تا سوم را کسب کرده بودند، در این مرحله به رقابت پرداختند.
در پایان کوثر مهدوی یار از شهرستان بیرجند، مریم یعقوبی از شهرستان درمیان و محبوبه صابری راد از شهرستان بیرجند به ترتیب مقامهای اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند و به نفرات برتر جوایز نقدی از طرف هیئت ورزشهای همگانی استان خراسان جنوبی اهدا شد.
نفرات برتر مرحله استانی این رقابتها در مسابقات هفت خوان مادرانه کشوری شرکت خواهند کرد.
