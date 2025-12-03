هاشمی: حسابداران موتور محرک سلامت مالی خراسان جنوبی هستند

به گزارش خبرنگار سید محمد رضا هاشمی صبح چهارشنبه در نشست ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان، ضمن قدردانی از تلاش مجموعه مدیران مالی و حسابداران دستگاهها، گفت: موفقیتهای امروز استان حاصل سرعت عمل، وجدان کاری و امانتداری شماست؛ چراکه موتور محرک هر استان، مدیران مالی و ذیحسابانی هستند که صیانت از بیتالمال را بر عهده دارند.
وی افزود: وظیفه اصلی حسابداران، مراقبت از منابع عمومی و هزینهکرد صحیح، بهموقع و هدفمند اعتبارات است و این مسئولیت سنگین نیازمند دقت، صداقت، تخصص و کار شبانهروزی است.
وی با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور، اظهار داشت: همانطور که رئیسجمهور تأکید دارند، کارشناسی دقیق، نظارت، امانتداری و رعایت اصول مالی ستونهای اصلی اداره صحیح امور اقتصادی است که خوشبختانه در خراسان جنوبی این رویکرد با جدیت دنبال میشود.
استاندار ادامه داد: برای نخستین بار در سال گذشته، تمام اعتبارات استان پیش از پایان سال مالی جذب شد؛ آن هم بدون صورتسازی، بدون ترک تشریفات و بدون فشارهای دقیقهنودی.
وی عنوان کرد: این اتفاق بزرگ نتیجه همافزایی و تلاش صادقانه مدیران مالی استان است.
هاشمی گفت: در برخی استانها درخواست تمدید مهلت جذب اعتبارات وجود داشت، اما خراسان جنوبی قبل از موعد، جذب کامل را ثبت کرد.
وی ادامه داد: اگر گفته میشود خراسان جنوبی پیش از پایان سال همه اعتبارات را جذب کرده یا بالاترین رضایتمندی مردمی را دارد، این کار نتیجه تلاش همه کارکنان از دورافتادهترین مناطق تا مرکز استان است.
