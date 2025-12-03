۱۰۰ اهدای عضو موفق در بیمارستان سینا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمارستان سینا به دانشگاه علوم پزشکی تهران، این مرکز یکی از فعال‌ترین واحدها در حوزه فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی کشور به شمار می‌رود. طی سال‌های اخیر، بیمارستان سینا با عملکرد چشمگیر خود سهم بسزایی در ارتقای شاخص‌های ملی اهدا و پیوند اعضا داشته است.

ساناز دهقانی، مسئول فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی بیمارستان سینا، ضمن قدردانی از خانواده‌های اهداکنندگان گفت: بخشندگی این خانواده‌ها نه‌تنها جان بیماران زیادی را نجات می‌دهد، بلکه فرهنگ والای انسان‌دوستی، همدلی و نوع‌پرستی را در جامعه گسترش می‌بخشد.

وی افزود: انجام ۱۰۰ مورد اهدای اعضا حاصل همکاری نزدیک پزشکان، پرستاران، هماهنگ‌کنندگان اهدا و پیوند اعضا، تیم‌های جراحی و کادر اداری بود؛ تیم‌هایی که با دقت، حساسیت و سرعت بالا تمام مراحل از شناسایی و تأیید مرگ مغزی تا اخذ رضایت، انجام جراحی برداشت و پیوند، و مراقبت‌های پس از عمل را پیش بردند.

به گفته دهقانی، هر اهدای عضو از یک فرد مرگ مغزی می‌تواند جان چند بیمار نیازمند را نجات دهد و امید تازه‌ای به خانواده‌های آنان ببخشد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ اهدا افزود: افزایش آگاهی عمومی درباره مفهوم مرگ مغزی و اهدا می‌تواند اثرات چشمگیری بر نجات جان بیماران داشته باشد. ادامه مسیر فرهنگ‌سازی در این حوزه از مهم‌ترین رسالت‌های ماست.