۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

۱۰۰ اهدای عضو موفق در بیمارستان سینا

در سال ۱۴۰۴، بیمارستان سینا موفق به انجام ۱۰۰ مورد اهدای اعضا از افراد مرگ مغزی شد؛ رخدادی که جلوه‌ای زیبا از انسان‌دوستی و تلاش هماهنگ و شبانه‌روزی تیم‌های پزشکی و اداری محقق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمارستان سینا به دانشگاه علوم پزشکی تهران، این مرکز یکی از فعال‌ترین واحدها در حوزه فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی کشور به شمار می‌رود. طی سال‌های اخیر، بیمارستان سینا با عملکرد چشمگیر خود سهم بسزایی در ارتقای شاخص‌های ملی اهدا و پیوند اعضا داشته است.

ساناز دهقانی، مسئول فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی بیمارستان سینا، ضمن قدردانی از خانواده‌های اهداکنندگان گفت: بخشندگی این خانواده‌ها نه‌تنها جان بیماران زیادی را نجات می‌دهد، بلکه فرهنگ والای انسان‌دوستی، همدلی و نوع‌پرستی را در جامعه گسترش می‌بخشد.

وی افزود: انجام ۱۰۰ مورد اهدای اعضا حاصل همکاری نزدیک پزشکان، پرستاران، هماهنگ‌کنندگان اهدا و پیوند اعضا، تیم‌های جراحی و کادر اداری بود؛ تیم‌هایی که با دقت، حساسیت و سرعت بالا تمام مراحل از شناسایی و تأیید مرگ مغزی تا اخذ رضایت، انجام جراحی برداشت و پیوند، و مراقبت‌های پس از عمل را پیش بردند.

به گفته دهقانی، هر اهدای عضو از یک فرد مرگ مغزی می‌تواند جان چند بیمار نیازمند را نجات دهد و امید تازه‌ای به خانواده‌های آنان ببخشد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ اهدا افزود: افزایش آگاهی عمومی درباره مفهوم مرگ مغزی و اهدا می‌تواند اثرات چشمگیری بر نجات جان بیماران داشته باشد. ادامه مسیر فرهنگ‌سازی در این حوزه از مهم‌ترین رسالت‌های ماست.

