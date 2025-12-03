سرهنگ منشوری: بزرگداشت مقام زن نیازمند برنامه‌ ریزی هدفمند است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری صبح چهارشنبه در نشست قرارگاه بسیج جامعه زنان با محوریت گرامیداشت مقام زن و جشن میلاد کوثر، با اشاره به آسیب پذیری دختران دانش‌آموز و دانشجویان اظهار کرد: امروز آسیب پذیرترین قشر جامعه زنان معظم هستند و در میان آنان دانش‌آموزان دختر در سنین پایین‌تر بیشترین نیاز به حمایت دارند.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با با بیان اینکه حضرت زهرا (س) در سنین ۹ تا ۱۸ سالگی جوان‌ترین زن معصوم است افزود: معصوم بودن ایشان تنها به واسطه دختر پیامبر بودن نیست، بلکه در مقام دختری، همسری و مادری نقشی بی‌بدیل ایفا کرده است.

وی با اشاره به فشارهای سیاسی و اجتماعی زمان پیامبر و اهل بیت (ع) گفت: این فشارها به معنای نبود نشاط در زندگی حضرت زهرا (س) نیست، چرا که ایشان به عنوان مادر امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) نشاط و شادی را در زندگی جاری ساخت.

سرهنگ منشوری با بیان اینکه غرب با تغییر نقش زن شکوه خانواده را از بین برده گفت: غرب تلاش دارد در ایران نیز پیاده شود و بخشی از جامعه به دلیل عدم آگاهی، زرق و برق دروغین غرب را پذیرفته است.

وی با اشاره به جایگاه زن در اسلام افزود: اسلام زن را محدود نکرده بلکه جایگاه او را مهم دانسته است و زن در خانه و جامعه نماد تربیت است و در صورت کوتاهی، جامعه متلاشی خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه مشارکت همه نهادها و سازمان‌ها در برگزاری جشن‌های بزرگداشت مقام زن ضروری است اظهار کرد: باید تلاش کرد علاوه بر جامعه هدف، قشر خاکستری نیز با حضرت زهرا (س) و نقش زن در اسلام آشنا شوند.

وی با تاکید به برگزاری برنامه‌ها در سطوح مختلف نواحی افزود: جشن‌ها در تمامی محلات با کمک پایگاه‌ها، ائمه جماعت و در صورت عدم حضور آنان با همت دهیاری‌ها و شوراها برگزار شود.