به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب صوتی «بی‌آتشی» نوشته امید رضائی، از ۱۴ آبان ۱۴۰۴ به‌صورت اختصاصی در فیدیبو منتشر شده و هم‌اکنون با ۲۰ درصد تخفیف در اختیار مخاطبان قرار دارد.

این رمان که روایت آن در مرز میان «فراموشی و یاد»، «فریاد و نجوا» و «زمان و بی‌زمانی» پیش می‌رود، در فضایی رمزآلود و تأمل‌برانگیز، سرگذشت انسان‌هایی بی‌نام را در شهری خاکستری روایت می‌کند.

این اثر شنیداری با حضور جمعی از شناخته‌شده‌ترین هنرمندان تولید شده و تجربه‌ای متفاوت در قالب روایت چندصدایی از یک کتاب تالیفی ایرانی خلق کرده است.

گویندگان این کتاب عبارتند از سروش صحت، امیرحسین رستمی، پاوان افسر، الهام اخوان، آرش ظلی‌پور، بهمن معتمدیان، علی مصفا، امید رضائی و اشکان عقیلی‌پور.

با توجه به استقبال کاربران از آثار روایی چندصدایی و همچنین حضور اسامی مطرح در تولید کتاب‌های صوتی، «بی‌آتشی» به یکی از آثار شاخص و متفاوت اخیر در حوزه کتاب صوتی تبدیل شده است.

این اثر اکنون به‌صورت انحصاری از طریق فیدیبو قابل تهیه است.