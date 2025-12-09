  1. فرهنگ و ادب
فروش کتاب ۵ برابر شد/ رشد کاربران و استقبال از طرح‌های اشتراکی

فیدیبو در بلک فرایدی امسال با رشد فروش، ورود کاربران جدید و استقبال از طرح‌های اشتراکی مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیدیبو پلتفرم عرضه کتاب و محتواهای الکترونیک و صوتی، در جریان کمپین بلک فرایدی سال ۱۴۰۴ موفق شد فروش خود را نسبت به روزهای عادی ۵ برابر افزایش دهد و در استقبال گسترده از طرح‌های اشتراکی، رکورد جدیدی رقم بزند.

بر اساس آمار رسمی، فروش طرح‌های اشتراکی فیدیبو در این دوره ۶ برابر روزهای عادی افزایش یافته و نشان‌دهنده تمایل کاربران به تجربه کامل‌تر و طولانی‌مدت خدمات این پلتفرم است.

آمار نشان می‌دهد که ۲۵ درصد از افرادی که در این کمپین اشتراک خریده‌اند، کاربران جدید هستند و ۷۵ درصد دیگر، کاربرانی هستند که پیش از این هم از خدمات و محصولات پلتفرم فیدیبو استفاده کرده بودند که با تخفیف ویژه بلک‌فرایدی، تجربه خرید و استفاده از فیدیبو را ارتقا و ادامه داده‌اند.

این تجربه، نشانه اعتماد و رضایت مخاطبان و جذابیت ویژه پیشنهادها و تخفیف‌های ارائه شده در این کمپین است.

کمپین ویژه «جمعه سیاه فیدیبو» با تخفیف ۹۰ درصد برای کتاب‌ها و ۸۰ درصد برای اشتراک‌ها از چهارشنبه ۵ آذر فعال شده بود.

در این کمپین، مجموعه‌ای بزرگ از کتاب‌های الکترونیک و صوتی با تخفیف تا ۹۰ درصد به مخاطبان ارائه شد. همچنین اشتراک فیدی‌پلاس با تخفیف‌ تا ۸۰ درصد برای اشتراک یک ساله در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

